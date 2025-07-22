РКН заблокировал доступ к 56 тыс. ресурсов с экстремистскими материалами

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Роскомнадзор (РКН) заблокировал доступ к 56 тыс. ресурсов, которые отказались удалить экстремистские материалы. При этом, заверил он, россиян не будут штрафовать за использование запрещенных соцсетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями. Только к конкретным материалам — это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки»,— сказал господин Шадаев на пленарном заседании в Госдуме.

По его словам, если пользователь не знает, что материал включен Минюстом в реестр экстремистских и у него нет злого умысла, то его не будут наказывать. Это касается и случаев, когда материал был найден с помощью VPN. Господин Шадаев считает, что принятие законопроекта, запрещающего поиск экстремистских материалов в интернете — альтернатива полной блокировке зарубежных платформ.

Закон, который изначально касался транспортно-экспедиционной деятельности, Госдума приняла с поправками в третьем чтении 22 июля. За поиск экстремистских материалов в интернете и получение доступа к ним пользователей предлагают штрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. руб. Сейчас в перечне Минюста находится более 5,4 тыс. экстремистских материалов.

Подробнее о поправках — в материале «Ъ» «Найдется все, кроме экстремизма».