Кремль прокомментировал разногласия с Азербайджаном по украинскому вопросу

Позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева по российско-украинскому конфликту известна Кремлю и была такой с самого начала, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв господина Алиева к Украине «не соглашаться на оккупацию».

«Эти разногласия не были препятствием и, мы надеемся, не будут препятствием для того, чтобы мы перешли через, надеюсь, краткий период охлаждения в двусторонних отношениях и не жертвовали обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Ильхам Алиев накануне открытия Шушинского глобального медиафорума 20 июля посоветовал Киеву не «соглашаться на оккупацию» и призвал украинскую сторону использовать опыт Азербайджана, военным путем взявшего контроль над Нагорным Карабахом. Подобное заявление было сделано на фоне обострения отношений Москвы и Баку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шушинское обострение».

Лусине Баласян