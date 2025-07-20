Шушинское обострение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев резко повысил градус конфронтации с Россией, сообщив о намерении подать к ней иск в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета AZAL в декабре прошлого года, а также посоветовал Украине «не соглашаться на оккупацию». Президент Азербайджана сделал эти заявления накануне III Шушинского глобального медиафорума, открывшегося в воскресенье, 20 июля, в Ханкенди (бывший Степанакерт). На фоне резкого обострения отношений с Россией Баку приглашает Дональда Трампа к посредничеству в переговорах с Арменией и заявляет об «огромном потенциале упрочения партнерских отношений» с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума (19 июля 2025 года)

Фото: официальный сайт президента Азербайджанской Республики Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума (19 июля 2025 года)

Фото: официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Общение президента Азербайджана с представителями мировых СМИ, проходившее 19 июля, накануне открытия III Шушинского глобального медиафорума, продемонстрировало кардинальные перемены в политике Баку, произошедшие с начала этого года.

В наибольшей степени эти перемены затронули союзнические отношения с Россией, которые стали последовательно ухудшаться после трагического происшествия с самолетом «Азербайджанских авиалиний» Embraer 190, летевшим из Баку в Грозный и после инцидента в российском воздушном пространстве потерпевшим крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана.

В ходе общения с журналистами в Ханкенди Ильхам Алиев сообщил о том, что Баку больше не намерен ждать обнародования Москвой результатов расследования катастрофы самолета Embraer 190 и планирует добиваться решения путем обращения в международные судебные инстанции с иском к России.

«Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка "следствие продолжается". Такая позиция является контрпродуктивной. Азербайджан намерен подать документы в международные судебные инстанции»,— сказал Ильхам Алиев. Он также заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета «Азербайджанских авиалиний».

Напомним, что на борту самолета находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек, в том числе 9 россиян. Всего на борту, согласно спискам, находилось 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев ранее заявил, что самолет подвергся вмешательству извне.

В ходе встречи с президентом Алиевым в рамках визита в Баку, состоявшейся 17 марта, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» заверила, что этот вопрос расследуется российскими следственными органами и происшествию будет дана объективная оценка. Однако с тех пор решение проблемы, ставшей главным раздражителем в отношениях Москвы и Баку, так и не было найдено.

Второе резонансное заявление Ильхама Алиева касалось украинского кризиса. Отвечая на вопрос, какой совет он может дать Киеву, азербайджанский президент впервые открыто встал на сторону Украины, дважды употребив применительно к действиям России слово «оккупация».

«Украина не должна соглашаться на оккупацию. Я думаю, что это созвучно чаяниям украинского народа, который не готов мириться с оккупацией. Это главный совет. И это то, что сделали мы»,— заявил он, призвав Киев использовать опыт Азербайджана, добившегося возращения Карабаха военными средствами.

Судя по заявлениям президента Алиева, Баку больше не рассматривает Москву в качестве посредника и площадки в мирных переговорах с Ереваном, несмотря на то что окончание второй карабахской войны и подписание трехстороннего мирного заявления в ноябре 2020 года были достигнуты благодаря усилиям российского президента Владимира Путина.

Говоря о перспективах армяно-азербайджанского урегулирования на нынешнем этапе, Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора. «Текст соглашения может быть парафирован заблаговременно, и азербайджанская сторона уже выступала с таким предложением в Абу-Даби»,— сообщил он, добавив, что «мирный договор может быть подписан сразу после решения двух вопросов: изменения конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ».

Ни разу не упомянув роль Москвы в поиске урегулирования на Южном Кавказе, Ильхам Алиев неожиданно заговорил о миротворческой роли президента Трампа, который до последнего времени не проявлял к региону видимого интереса.

«Мы очень благодарны президенту США Дональду Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении в конце концов договориться. Несмотря на то что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения»,— заверил участников III Шушинского глобального медиафорума Ильхам Алиев. «Он делает огромную работу для окончательного урегулирования затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. Думаю, в будущем мы услышим еще больше хороших новостей»,— продолжал Ильхам Алиев, рассуждая о Дональде Трампе.

«Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона. В ответ Азербайджан также направляет весьма положительные сигналы. Наше партнерство имеет богатую историю»,— подчеркнул он.

Рассуждая о перспективах открытия Зангезурского коридора, который пока блокирует Армения, Ильхам Алиев пригрозил ей утратой возможности стать транзитной страной в случае дальнейшего противодействия Баку.

Кроме того, он сообщил о перспективах создания еще одного транспортного маршрута в рамках проекта МТК «Север—Юг» — на этот раз без участия России. «Мы практически завершаем строительство железной дороги до стыка нашей границы с Арменией и Ираном. Наверное, меньше чем через год — может быть, даже весной следующего года — азербайджанский участок этой железной дороги будет построен. Реализация Зангезурского коридора, по существу, откроет еще одно направление коридора "Север—Юг". Не только то, о котором все говорят,— из России через Азербайджан в Иран до Решта, но и через Восточный Зангезур и другие части Зангезурского района на Иран и дальше и на Турцию»,— заявил Ильхам Алиев.

Беспрецедентно резкие высказывания Ильхама Алиева в адрес России показали, что в отношениях Москвы и Баку за последнее время произошел радикальный сдвиг.

В результате под сомнение поставлены основы союзнических отношений, о которых Москва и Баку договорились в ходе визита президента Алиева в российскую столицу в феврале 2022 года, совпавшего с началом СВО.

Ровно год назад, выступая на II Шушинском глобальном медиафоруме, Ильхам Алиев заверил представителей мировых СМИ, что Азербайджан нацелен как на двустороннее, так и на многостороннее сотрудничество с Россией. Подчеркнув, что за 2023–2024 годы товарооборот между двумя странами вырос на 18%, Ильхам Алиев также отметил важность развития контактов с привлечением партнеров из третьих стран.

«В первую очередь это транспортный коридор "Север—Юг". Сегодня он становится для России важнее, чем когда-либо, с учетом геополитической ситуации. Мы ведем речь о расширении пропускной способности этого коридора»,— сказал тогда Ильхам Алиев. Год назад он заявил, что стороны также обсуждают гуманитарное сотрудничество, контакты между людьми, образование, и выразил уверенность, что отношения двух стран будут активно развиваться.

Отношения Москвы и Баку достигли высшей точки в ходе состоявшегося в августе прошлого года государственного визита президента Путина в Азербайджан, после которого в обеих столицах заговорили о том, что Ильхам Алиев стал ключевым союзником Владимира Путина на Южном Кавказе.

«Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом. Город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе»,— отметил Владимир Путин. Одним из ноу-хау организаторов визита стало решение провести общение двух лидеров в черном «Мерседесе», разъезжающем по Баку. За руль в качестве водителя сел лично Ильхам Алиев, а на переднем пассажирском сиденье был Владимир Путин.

Судя по всему, водитель и пассажир автомобиля в тот момент не предполагали, что совсем скоро российско-азербайджанские отношения собьются с заданного тогда курса.

Алексей Павлов