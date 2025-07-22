Кремль рассчитывает, что переговоры с Украиной пройдут на этой неделе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет объявлена, когда российская сторона будет готова. По его словам, Кремль рассчитывает, что встреча пройдет на этой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что делегации встретятся в Турции 23 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Надеемся, что будут на этой неделе. Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам»,— сказал представитель Кремля журналистам.

16 мая и 2 июня в Стамбуле прошли два раунда прямых переговоров России и Украины, по итогам которых стороны договорились об обмене военопленными и телами военнослужащих. На последней встрече стороны передали друг другу меморандумы с условиями прекращения огня. Российскую делегацию возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский, украинскую — глава СНБО Украины Рустем Умеров.

Лусине Баласян