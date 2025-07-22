«Винлаб» намерен возобновить работу магазинов после кибератаки в течение недели

Более 100 магазинов сети «Винлаб» возобновили работу после кибератаки. В течение недели сеть намерена полностью вернуться к работе. Об этом сказано в заявлении материнской компании сети Novabev Group.

По данным компании, уже работают магазины «Винлаба» в Москве, Подмосковье, Хабаровске, Владивостоке и еще нескольких городах. В магазинах сети полностью сохранен ассортимент, и продолжает действовать дисконтная программа. Онлайн-сервисы «постепенно возвращаются к стандартному режиму работы».

«Решение группы не вступать в переговоры с киберпреступниками было единогласно поддержано всеми стейкхолдерами»,— добавили в пресс-службе.

«Винлаб» приостановил продажи в интернете и магазинах 14 июля. Изначально причиной назвали технический сбой. На следующий день холдинг Novabev Group сообщил, что компания столкнулась с «беспрецедентной» кибератакой: неизвестные злоумышленники потребовали выплаты денежного вознаграждения. В компании заверили, что личные данные клиентов «Винлаба» не пострадали.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Винлаб" не вступил в переговоры».