«Винлаб» подвергся масштабной кибератаке

Холдинг Novabev Group назвал причину сбоя в работе магазинов и сайта «Винлаба». Как сообщили в пресс-службе, компания столкнулась с «беспрецедентной» кибератакой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Novabev Group назвали произошедшее «масштабной и скоординированной акцией, осуществленной хакерами». Несмотря на системы защиты, мошенникам все же удалось нарушить работу части IT-инфраструктуры компании.

«Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения. Компания придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказывается от выполнения их требований»,— говорится в пресс-релизе.

Предварительно, личные данные клиентов «Винлаба» не пострадали. Специалисты компании и эксперты по кибербезопасности восстанавливают работу магазинов сети. Расследование продолжается.

Накануне сеть «Винлаб» приостановила онлайн- и офлайн-продажу товара. С первыми нарушениями в работе компания столкнулась 14 июля.