«Винлаб» приостановил продажи в интернете и магазинах из-за технического сбоя

По техническим причинам сеть «Винлаб» временно прекратила онлайн- и оффлайн-продажу товара. В Telegram-канале компания сообщила, что «прилагает все усилия для оперативного возобновления работы в полном объеме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотобанк Лори Фото: Фотобанк Лори

Покупатели «Винлаба» столкнулись с проблемой получения уже оплаченных онлайн-заказов. В комментариях к посту клиенты жалуются, что по приезде в магазины сети за заказами они обнаружили, что точки закрыты.

В апреле операционные результаты Novabev Group, в чей состав входит сеть «Винлаб», указывали на негативный тренд. Отгрузки собственных брендов компании в первом квартале снизились на 4,9% год к году, партнерских — на 4%. Рост продаж сети «Винлаб» также замедлился. Их совокупный объем в первом квартале года прибавил 19,4% год к году. В аналогичный период прошлого года рост оценивался в 36,2%.

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