Директор Нацразведки США Тулси Габбард сообщила, что отправила в Минюст документы, предположительно, свидетельствующие о фальсификации разведданных администрацией экс-президента Барака Обамы. По ее мнению, информация о «вмешательстве» России в выборы 2016 года была сфабрикована. Она назвала это частью многолетней кампании против президента Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тулси Габбард

Фото: The White House / Handout / Reuters Тулси Габбард

Фото: The White House / Handout / Reuters

Согласно отчету госпожи Габбард, в месяцы до президентских выборов 2016 года разведывательное сообщество (РС) неизменно заявляло, что Россия не предпринимает попыток повлиять на выборы. 9 декабря того же года Белый дом собрал Совет нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию в России. После встречи помощник директора нацразведки направил руководству разведки электронное письмо с поручением подготовить «по просьбе президента» новую оценку, в которой будут подробно изложены «инструменты, которые использовала Москва, и действия, предпринятые ею для влияния на выборы 2016 года». 6 января 2017 года был представлен новый отчет разведсообщества, «который прямо противоречил оценкам разведки, сделанным на протяжении предыдущих шести месяцев», утверждает Тулси Габбард.

«Это были политизированные разведданные, которые легли в основу бесчисленных клеветнических заявлений, призванных поставить под сомнение победу президента Трампа» сказано в заявлении директора Нацразведки США. Она подчеркнул, что каждый человек, «причастный к этому заговору», должен быть наказан по всей строгости закона.

В начале июля ЦРУ опубликовало отчет, в котором говорится о многочисленных процедурных нарушениях при проведении анализа «вмешательства» России в выборы. Согласно документу, предыдущая оценка могла быть политически мотивированной. Минюст США начал расследование в отношении бывшего директора ФБР Джеймса Коми и экс-главы ЦРУ Джона Бреннана.