ЦРУ сообщило об ошибках в отчете по вмешательству России в выборы

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало отчет (.pdf), в котором говорится о многочисленных процедурных нарушениях при составлении оценки о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Там также указано, что предыдущая оценка могла быть политически мотивированной.

В выборах 2016 года от Республиканской партии баллотировался Дональд Трамп, от Демократической — Хиллари Клинтон. В документе указано, что оценка о вмешательстве России «основывалась на оценке публичного поведения высокопоставленных российских чиновников и контролируемых государством СМИ». «Большинство аналитиков пришли к выводу, что очернение Клинтон равносильно поддержке Трампа»,— говорится в отчете.

Провести анализ в мае 2025 года поручил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Он возглавлял разведывательное управление при Дональде Трампе в 2020-2021 годах и вернулся на должность в январе 2025-го, после начала второго президентского срока господина Трампа.