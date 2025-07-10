Экс-главы ЦРУ и ФБР попали под следствие из-за дела о вмешательстве РФ в выборы

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении бывшего директора ФБР Джеймса Коми и экс-главы ЦРУ Джона Бреннана. Первым об этом сообщил Fox News со ссылкой на источники, позже в Минюсте подтвердили информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джеймс Коми Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP Следующая фотография 1 / 2 Джеймс Коми Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Расследование связано с возможными нарушениями, которые могли допустить господа Бреннан и Коми при попытке доказать предполагаемую связь президента США Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. Источник The Washington Post сообщил, что нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал информацию о Джеймсе Бреннане в ФБР для возбуждения уголовного дела о даче ложных показаний Конгрессу. Масштаб и характер обвинений в отношении господина Коми пока неясны, отмечает газета.

Президент США заявил, что ему ничего не известно об этих делах. «Но скажу так: они крайне бесчестные люди. Коррумпированные до мозга костей. И, возможно, им придется за это ответить»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по Fox News).

Джон Бреннан назвал расследование политически мотивированным. «Я думаю, что, к сожалению, это очень печальный и трагический пример продолжающейся политизации разведывательного сообщества, процесса обеспечения национальной безопасности»,— сказал он в интервью MSNBC. Он добавил, что никто из Министерства юстиции, ФБР или ЦРУ еще не связывался с ним.