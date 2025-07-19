Трамп: БРИКС быстро угасает после предупреждения ввести пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что объединение БРИКС быстро угасает после его предупреждения ввести пошлины в размере 10%. Он также добавил, что власти Соединенных Штатов не позволят ослабевать доллару.

«Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро угасает. БРИКС хотела попытаться вытеснить доллар, его доминирование и стандарт. И я сказал, что в отношении всех стран, входящих в консорциум БРИКС, мы введем пошлину в 10%»,— сказал Дональд Трамп в интервью CBS News (запись опубликована на YouTube-канале).

Как добавил президент США, на следующий день после его заявления о пошлинах «они провели встречу, на которой почти никто не появился». О какой именно встрече идет речь, он не уточнил.

8 июля Дональд Трамп заявил, что уже «довольно скоро» введет пошлины в размере 10% на товары их стран БРИКС. Reueters со ссылкой на источники писало, что Вашингтон будет вводить тарифы в отношении стран-участниц объединения, если они предпримут «антиамериканские» политические действия.

С 2024 года в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия.

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