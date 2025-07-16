Выгоды и угрозы

Генсек НАТО Марк Рютте призвал торговых партнеров России оказать давление на Москву, потребовав от нее прекратить боевые действия на Украине на фоне угроз президента Трампа ввести против них вторичные пошлины в размере 100%. Ультиматум Трампа, истекающий 2 сентября, станет испытанием для тех стран, которые закупают у России энергоносители. В то время как Китай уже отверг угрозы Трампа, Индия хранит молчание — она не может позволить себе ни вступить в конфронтацию с США, ни отказаться от российской нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Марк Рютте посулил большие проблемы торговым партнерам России при введении против них Вашингтоном вторичных санкций. Но большие проблемы, судя по всему, в этом случае будут у всех, включая США

Фото: Matthias Schrader / AP Генсек НАТО Марк Рютте посулил большие проблемы торговым партнерам России при введении против них Вашингтоном вторичных санкций. Но большие проблемы, судя по всему, в этом случае будут у всех, включая США

Фото: Matthias Schrader / AP

Генсек НАТО Марк Рютте, от имени западных союзников взявший на себя роль главного проводника нового жесткого курса президента Трампа в адрес России, вступил в психологическую войну с ее ведущими партнерами — странами незападного мира.

После встречи с Дональдом Трампом в Белом доме, состоявшейся 14 июля, глава НАТО посулил большие проблемы дружественным России государствам в связи с возможностью введения против них вторичных пошлин США в размере 100% после истечения 50-дневного ультиматума главы Белого дома.

«Это важно. Итак, если сегодня вы находитесь в Пекине, или в Дели, или в Бразилии и вы знаете, что это произойдет с вами, вы, возможно, захотите позвонить Владимиру Владимировичу Путину и сказать: “Эй, друг, мы все еще покупаем у тебя кое-что, но ты должен отнестись к этому серьезно, когда дело доходит до переговоров о прекращении огня на Украине, мирном соглашении или чем-то еще, поскольку мы сталкиваемся с вторичными санкциями”»,— заявил Рютте телеканалу Fox News.

«Если бы я был сегодня в Кремле, я бы не был слишком рад, потому что это четкий сигнал о том, что президент Трамп настроен серьезно. Он хочет мира. Он ненавидит тот факт, что так много людей гибнет на Украине»,— добавил генсек НАТО.

По его мнению, заявления Трампа, установившего 50-дневный срок для завершения украинского конфликта, стали четким сигналом о единстве США и Европы и их готовности «сделать все возможное для Украины».

«Специфика обещанных Трампом санкций в том, что они только косвенно направлены против России. Напрямую же будут их вводить против стран, покупающих российские энергоносители и не помогающих Украине. Ключевые клиенты российского ТЭКа — Китай и Индия. Обе страны и так ведут непростые переговоры с Трампом по тарифному соглашению. Новые санкции должны сделать Пекин и Дели более сговорчивыми. Но их фронтальное применение может полностью разрушить возможный компромисс, а это Вашингтону не на руку»,— пояснил “Ъ” генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Если выкручивать руки Китаю и Индии, тогда начнет резко дорожать нефть на мировом рынке, а значит, и топливо на американских заправках. Это будет играть против Трампа. Но все равно новые санкции ударят по российской экономике. Китайские и индийские нефтепереработчики как минимум потребуют новых скидок. Тем более что ЕС скоро примет 18-й пакет санкций, который снизит размер потолка цен. Это также затруднит поставки российской нефти в Азию»,— добавил эксперт.

Первым на угрозы вторичных американских пошлин отреагировало китайское руководство, пообещав России «более глубокую» поддержку на фоне угроз Трампа.

В ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с председателем КНР Си Цзиньпином стороны договорились усилить взаимодействие и работать над созданием новой модели международных отношений, отвергающей односторонние дискриминационные меры.

«Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным способом урегулирования украинского кризиса, и решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции»,— заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь агентству «РИА Новости». По словам китайского дипломата, «в тарифных войнах нет победителя, а принуждение и давление не решат проблем».

Для Индии заявление президента США об угрозе введения вторичных пошлин в размере 100% против торговых партнеров России стало болезненным ударом.

Оно прозвучало на финальном этапе подготовки нового торгового соглашения между Дели и Вашингтоном, которое должно удвоить объем двусторонней торговли, доведя его до $500 млрд к 2030 году.

Как заявил 16 июля министр промышленности и торговли Индии Пиюш Гоял, переговоры по заключению торгового соглашения «ведутся в очень быстром темпе и в духе взаимного сотрудничества». На этой неделе в Вашингтон прибыла команда индийских переговорщиков во главе с замминистра торговли Раджешем Агравалом.

О новых больших надеждах, которые он связывает с Индией, сказал 15 июля и сам президент Трамп. «У нас будет доступ к Индии. И вам надо понимать: раньше наши люди не могли туда проникнуть, а теперь мы получаем доступ благодаря тому, что делаем с применением пошлин»,— заявил Дональд Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома.

«Для Индии в случае введения новых пошлин Трампа против партнеров России ситуация будет более стрессовой, чем для Китая, поскольку Дели не может позволить себе клинча с США. Но и отказаться от российской нефти (более трети всего индийского нефтяного импорта), страна не может. 2 млн баррелей российской нефти, импортируемых Дели каждый день, взять на мировом рынке в моменте невозможно. Скорее всего, при неблагоприятном сценарии Индия продолжит импорт российской нефти с помощью посредников и агентов, перегружающих нефть в море или на берегу некоторых ближневосточных стран, после чего “флаг продавца” изменяется»,— пояснил “Ъ” научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По мнению эксперта, в такой ситуации за посреднические услуги российские поставщики будут вынуждены доплачивать, как и за смелость продолжающих работу с Россией индийских НПЗ.

Соответственно, побочным эффектом станет рост дисконта на российскую нефть.

В случае же более жестких попыток США все-таки принудить Индию к полному отказу от российской нефти ситуация может выйти из-под контроля Вашингтона. Тогда рост цен на нефть ударит и по индийским, и по американским потребителям, что вызовет рост инфляции в США, весьма чувствительный для общественной поддержки президента Трампа.

«Индия не сделает ничего, что могло бы спровоцировать Трампа. С начала войны на Украине и кровопролития в Газе Индия гордится тем, что она справляется с противоречиями и уравновешивает свои национальные интересы, проводя политику многосторонности. В связи с этим можно только догадываться, как Индия поведет себя в качестве председателя БРИКС и в какой степени она будет придерживаться общей повестки БРИКС по истечении 50-дневного ультиматума Трампа»,— заявил “Ъ” независимый индийский эксперт Шастри Рамачандран.

В свою очередь, агентство Bloomberg обращает внимание на то, что введение Трампом 100-процентных пошлин на ввоз российских товаров в Штаты может создать непростую ситуацию не только для партнеров России, но и для самого Вашингтона, так как приведет к ухудшению отношений США с КНР и Индией. Агентство указывает на то, что в случае их принятия американские пошлины могут «ударить по самим Штатам».

Кроме того, неназванные индийские чиновники заявили агентству, что наказание с помощью пошлин для предприятий, которые покупают российскую нефть, будет сложно внедрять и может привести к непредсказуемым последствиям.

Сергей Строкань