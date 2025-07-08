Reuters: Трамп не будет вводить пошлины против членов БРИКС

Администрация президента США Дональда Трампа не будет вводить 10-процентные пошлины против членов БРИКС, но отреагирует, если страны предпримут «антиамериканские» действия». Об этом сообщил источник агентства Reuters.

«Проводится черта. Если будут приняты политические решения, направленные против Америки, то будет введена пошлина»,— сказал собеседник издания.

Ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США введут дополнительные пошлины в размере 10% для стран, которые присоединятся к «антиамериканской политике» БРИКС.

Публикация Дональда Трампа появилась через несколько часов после того, как лидеры БРИКС опубликовали 31-страничное заявление, в котором они осудили нападения на Газу и Иран, призвали к реформированию мировых институтов и предупредили, что односторонние пошлины угрожают мировой торговле.

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть ли БРИКС при Трампе».