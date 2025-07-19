Угрозы Трампа ввести пошлины против России, рассмотрение закона о штрафах за поиск противоправного контента

Цифры недели

Пошлины в 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров пообещал ввести президент США Дональд Трамп, если за 50 дней не будет достигнут мир на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pavel Bednyakov / AP Фото: Pavel Bednyakov / AP

До $47,6 за баррель снижен потолок цен на российскую нефть в 18-м пакете санкций Евросоюза.

Экономика Китая во втором квартале 2025-го выросла на 5,2% в годовом выражении.

Просроченные долги россиян по кредитам достигли 1,5 трлн руб.

Курс биткойна побил очередной исторический рекорд, превысив $123 тыс.

Реализация тихих вин в российской рознице в первой половине 2025 года сократилась на 12%, игристых — на 5%.

Июньские киносборы в России стали рекордными с 2022 года — фильмы собрали в прокате более 3,2 млрд руб.

За два часа выпала месячная норма осадков в Москве.

По букве закона

В Госдуме предложили штрафовать граждан за намеренный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием vpn-сервисов.

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (объявлен иноагентом) к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным по делу об оправдании терроризма и в нарушении статьи об иноагентах.

IT-миллиардера Сергея Мацоцкого объявили в международный розыск по делу о даче взятки.

Благовещенск стал первым городом, запретившим использовать электросамокаты.

Отставки и назначения

Совет федерации назначил Константина Калиновского и Евгения Тарибо судьями Конституционного суда.

Первый вице-губернатор Вологодской области и экс-спикер парламента региона Сергей Жестянников занял пост и. о. мэра Вологды.

Константин Струков отстранен от должности президента ЮГК.

Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов правительства и утвердила бывшего министра экономики Юлию Свириденко в должности премьер-министра Украины.

Цитаты недели

«В самой Европе на сегодняшний день попраны все основные права и свободы, все разговоры про демократию и свободу слова превратились в пустопорожнюю болтовню, малейшее несогласие с генеральной линией строго карается... Мы готовы напомнить и дать европейцам исчерпывающие разъяснения о том, в чем заключаются истинная демократия и защита прав и свобод человека» (секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу о европейской политике в интервью «Ъ»).

Инициативы недели

Депутаты Госдумы предлагают обязать операторов связи бесплатно предоставлять абонентам сервисы по защите от мошенников.

Сделки недели

Принадлежавшая ранее Сбербанку УК «Современные фонды недвижимости» выкупила 77,4 тыс. кв. м площадей в логопарке «NK парк Вешки-2» на севере Москвы за 8,1–9,3 млрд руб.

«Гермес» приобрел 65% долей трех юрлиц ритейлера OBI и контролирует до 90% сети строительных гипермаркетов.

Сеть «Вкусвилл» приобрела часть бизнеса ГК «Автомакон» — своего подрядчика по информационным технологиям. Ритейлер мог заплатить за это от 2,5 млрд руб. до 4 млрд руб.