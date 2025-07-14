Просроченные долги россиян по кредитам достигли 1,5 трлн рублей
Объем просроченных задолженностей физлиц по кредитам достиг 1,5 трлн руб. Это рекорд за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют данные Банка России, с которыми ознакомились «Известия».
В основном речь идет о кредитах, оформленных в конце 2023-го — начале 2024 года под высокие ставки рискованными заемщиками. Количество проблемных кредитов увеличилось к маю на 400 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля достигла 5,7% от розничного портфеля.
По данным «Скоринг бюро» на конец мая, задолженность россиян по кредитным картам от 90 дней превысила 575,9 млрд руб. Просрочки зафиксированы на 8,3 млн картах россиян.
Подробнее о причинах роста задолженности — в материале «Ъ FM» «Платежи идут мимо кредиток».