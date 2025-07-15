Фильтр для мошенников

Депутаты Госдумы предлагают обязать операторов связи бесплатно предоставлять абонентам сервисы по защите от мошенников. Операторы говорят о необходимости дождаться эффекта от уже предложенных решений, в том числе собственных, а специалисты по кибербезопасности настаивают, что без четких требований к операторам и механизмов контроля эффективность таких мер будет ограниченна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с законопроектом, вносящим изменения в ст. 46 федерального закона «О связи» в части противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT. Документом предлагается обязывать операторов связи «по умолчанию» предоставлять каждому абоненту «безвозмездный» сервис автоматизированной фильтрации входящих вызовов и сообщений, предназначенный для выявления и блокировки мошеннических действий. При этом у абонента сохранится право отказываться от использования сервиса, отмечается в пояснительной записке. Авторами инициативы выступили депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, Яна Лантратова, Дмитрий Гусев и другие. В «Справедливой России» не ответили на запрос “Ъ”.

Инициативу депутаты обосновывают «нарастающей» угрозой телефонного и сетевого мошенничества.

Так, по приведенным в пояснительной записке данным Банка России, каждый третий сталкивался с финансовым обманом, а по данным исследования Kaspersky Who Calls, в первом квартале 2025 года 43% российских абонентов получили подозрительные звонки, число мошеннических вызовов через мессенджеры увеличилось в три с половиной раза год к году. Также в документе оценивают долю абонентов, которые самостоятельно активируют функцию фильтрации вызовов, в 20%, что «явно недостаточно для эффективного противодействия организованным преступным группам».

По мнению инициаторов, законопроект обеспечит защиту подавляющего большинства пользователей без дополнительной нагрузки на них, а также создаст нормативные условия для единого технического стандарта сервиса, что позволит «значительно сократить число успешных мошеннических атак», не требуя дополнительных расходов бюджета.

Государство не первый год работает над развитием собственной системы противодействия мошенническим вызовам «Антифрод», а также над другими мерами, в частности маркировкой опасных вызовов и так далее. В МТС “Ъ” рассказали, что сейчас операторы совместно с Минцифры работают над «созданием комплексной ГИС "Антифрод"». «Дополнительное регулирование представляется избыточным, по меньшей мере пока уже принятые инициативы не будут реализованы»,— заявили в компании.

В «Вымпелкоме» отметили, что для защиты клиентов используют собственную антифрод-платформу, на основе которой «в отличие от большинства решений на рынке» по умолчанию работает бесплатный виртуальный помощник.

В Т2 также поделились, что используют антиспам-систему, работающую на основе больших данных. У компании есть бесплатная услуга «Антиспам для звонков», которая маркирует входящие вызовы. В «МегаФоне» сообщили, что используют разные бесплатные инструменты для защиты абонентов от мошенничества.

При этом в Ассоциации малых операторов связи регионов (включает более 150 компаний) подчеркивают, что «ключевым моментом должны стать понятные требования к конечной системе», не продиктованные крупными участниками рынка. Также в ассоциации выражают опасение, что внедрение системы не защитит абонентов полностью, только в случае такого регулирования все расходы на компенсацию ущерба и вреда «лягут на оператора».

«Технические и организационные параметры сервиса будет утверждать Роскомнадзор. Это будет обязательная защита по умолчанию и сильная мера, большинство абонентов не активируют фильтры сами»,— говорят в компании «Информзащита». Автоматическое подключение — эффективный путь массовой профилактики. В то же время там опасаются, чтобы законопроект «не стал формальностью»: «Без четких требований к операторам и механизмов контроля его эффективность будет ограниченна».

Варвара Полонская, Татьяна Исакова