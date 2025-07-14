«Гермес» приобрел до 90% юрлиц компании OBI

ООО «Гермес» приобрел 65% долей трех юрлиц сети строительных гипермаркетов OBI. Это следует из данных ЕГРЮЛ. Теперь компания владеет до 90% OBI.

По данным из реестра, доли ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» перешли «Гермесу». Оставшимися 10% владеет АО «Аллонж», ставшее собственником российских структур OBI в 2023 году.

В июне ФАС согласовала ходатайство ООО «Гермес» о приобретении сети гипермаркетов OBI. На рынке «Гермес» ранее связывали с «Севергрупп» Алексея Мордашова, который, по данным «Ъ», может стать конечным собственником ритейлера.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «OBI согласовали покупателя».