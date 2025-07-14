Писателя-иноагента Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (объявлен иноагентом) к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Его признали виновным в содействии и оправдании терроризма, а также нарушении статьи об иноагентах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Акунин (признан иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Борис Акунин (признан иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Писателя начали преследовать после розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса в 2023 году. Тогда они позвонили господину Акунину (признан иноагентом) под видом президента Украины Владимира Зеленского. В ходе звонка, как написала столичная прокуратура, фигурант призывал к насильственному изменению Конституции в России. Также он оправдывал теракт на Крымском мосту и удары беспилотников по российским городам.

Помимо этого, писатель в 2024 году опубликовал в одном из своих каналов сообщение с оправданием терроризма. А с января по апрель этого года осужденный выложил в одном из мессенджеров не менее 33 постов без маркировки иноагента.

Кроме лишения свободы, осужденному запретили на четыре года выкладывать публикации в интернете. Ему также назначили штраф 400 тыс. руб. Прокуратура запрашивала для осужденного 18 лет колонии и запрет администрировать сайты на пять лет. Требования ведомства по части штрафа суд полностью удовлетворил.

Борису Акунину (признан иноагентом) в декабре 2023 года инкриминировали распространение фейков об армии и призывы к терроризму. В январе 2024 года фигуранта объявили в розыск, а через месяц заочно арестовали. Писатель внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, он живет за границей. Вину осужденный не признал.

Никита Черненко