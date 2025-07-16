Совет федерации назначил Калиновского и Тарибо судьями КС

Совет федерации на пленарном заседании 16 июля назначил советника Конституционного суда (КС) РФ Константина Калиновского и руководителя секретариата Евгения Тарибо судьями КС. Их кандидатуры были предложены президентом Владимиром Путиным. За назначение господина Калиновского проголосовало 168 сенаторов, за господина Тарибо — 167, еще один воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Константин Калиновский Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Евгений Тарибо Фото: Виктория Ламзина / Росконгресс Следующая фотография 1 / 2 Константин Калиновский Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Евгений Тарибо Фото: Виктория Ламзина / Росконгресс

Представляя кандидатов, председатель КС Валерий Зорькин оценил Константина Калиновского как высококлассного специалиста по уголовному праву, «соединяющего в себе доктрину, знание науки, теории и в то же время практики», а Евгения Тарибо — как «широко известного специалиста в области административного и налогового права».

Глава КС назвал сложившуюся ситуацию «очень благоприятной», ведь именно по указанным специальностям в суде возникла потребность. «Я, конечно, всячески поддерживаю то предложение, которое сделал Владимир Путин»,— резюмировал Валерий Зорькин. С ним согласился председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас: «Действительно, для нас важно, что кандидаты представляют различные юридические школы. Это важно для сохранения баланса в Конституционном суде».

Подробнее — в материале «Ъ» «За обвинения без уклонов».

Божена Иванова