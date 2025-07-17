Верховная Рада утвердила Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины

Депутаты Верховной рады Украины по представлению президента Владимира Зеленского утвердили назначение Юлии Свириденко премьер-министром страны. Прежде она занимала должность вице-премьера—министра экономики. За ее назначение главой украинского правительства высказались 262 парламентария, против — 22. Еще 26 депутатов от голосования воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Babenko / AP Фото: Alex Babenko / AP

Юлия Свириденко была первым вице-премьером и министром экономики с 2021 года. В мае 2025-го она подписывала сделку с США по экономическому сотрудничеству. На должности премьера она сменит Дениса Шмыгаля, возглавлявшего правительство Украины с марта 2020 года. Его Владимир Зеленский предложил назначить министром обороны, а занимающего этот пост Рустема Умерова, по данным СМИ, могут назначить послом в США (рассматривается и кандидатура и.о. вице-премьера Ольги Стефанишиной).

Позднее сегодня должно пройти голосование Верховной рады по составу правительства. Согласно списку, который опубликовал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, в основном кабинет министров предлагается оставить без изменений.

Лусине Баласян