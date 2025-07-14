Логопарк пополнил фонд

Принадлежавшая ранее Сбербанку управляющая компания «Современные фонды недвижимости» (УК СФН) выкупила 77,4 тыс. кв. м площадей в логопарке «NK парк Вешки-2» на севере Москвы ориентировочно за 8,1–9,3 млрд руб. Этот актив уже вошел в портфель профильного закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) и приносит стабильный доход инвесторам, поскольку арендный поток для объекта обеспечивает его единственный арендатор — Ozon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

УК «Современные фонды недвижимости» купила 77,4 тыс. кв. м в индустриальном парке «NK парк Вешки-2» недалеко от Алтуфьевского шоссе на севере Москвы. Об этом “Ъ” рассказали два источника на рынке недвижимости. Директор направления аналитики УК СФН Екатерина Васильченко также сообщила “Ъ”, что приобретенный объект был включен в состав закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Современный 8». В NK Group (ранее PNK Group) отказались от комментариев.

По оценке замдиректора департамента складской недвижимости Ricci Сергея Бахмурова, сделка по покупке 77,4 тыс. кв. м в складском комплексе «NK парк Вешки-2» могла обойтись УК СФН в 8,1–8,7 млрд руб., по подсчетам партнера Bright Rich | CORFAC International Виктора Заглумина — в сумму до 9,3 млрд руб.

Доходность объекта оценивается в 10–11% годовых, в дальнейшем инвесторы могут рассчитывать на дополнительный доход в 7–8% за счет индексации арендных ставок, отмечает инвестиционный директор УК «Тетис Кэпитал» Андрей Ощепков. Кроме того, уточняет госпожа Васильченко, логопарк обеспечивает стабильный арендный поток, поскольку его полностью арендует один из крупнейших представителей рынка электронной коммерции. По словам собеседников “Ъ”, речь идет о маркетплейсе Ozon.

УК СФН специализируется на управлении ЗПИФами, инвестирующими в коммерческую недвижимость. До 2022 года контролировалась Сбербанком. Сейчас 99,9% долей компании владеет АО «Старт», принадлежащее фонду «Модерн» (гендиректор Екатерина Васильченко). Общая стоимость активов компании составляет 465 млрд руб., под управлением находится около 2,8 млн кв. м недвижимости. По собственным данным, в первом полугодии 2025 года УК СФН выплатила своим пайщикам 16,2 млрд руб., что на 46% больше год к году.

NK Group занимается строительством складской недвижимости. Сейчас в портфеле компании 47 индустриальных парков, ее ежегодный объем строительства составляет около 1,5 млн кв. м. Среди проектов девелопера — «NK парк Софьино» (общая площадь 200 тыс. кв. м) и «NK парк Пушкино» (450 тыс. кв. м).

Инвестиционная активность в складском сегменте постепенно замедляется: объем вложений в логопарки по итогам января—июня 2025 года в целом по России снизился на 25% год к году, до 69 млрд руб., подсчитал руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. Сейчас внимание инвесторов сфокусировано на офисной недвижимости — она пользуется большим спросом на рыке из-за сравнительно высокой доходности, отмечает Андрей Ощепков.

Однако, считает Виктор Заглумин, владение складским объектом через ЗПИФ недвижимости — неплохой вариант, поскольку такая недвижимость обеспечивает прогнозируемый денежный поток и более устойчива в периоды экономической турбулентности. По подсчетам Евгения Бумагина, в первой половине 2025 года на такие сделки пришлось около 71% в общем объеме инвестиций в складские объекты — это на 14 п. п. больше год к году. Например, УК «Альфа Капитал» в марте 2025 года приобрела у холдинга «Строительный альянс» 8 тыс. кв. м складской недвижимости для дальнейшего включения в состав ЗПИФа.

София Мешкова