Биткойн лег на исторический курс

Курс биткойна побил очередной исторический рекорд, превысив сегодня уровень $123 тыс. Ведущая криптовалюта занимает все более значимое место как в портфелях институциональных инвесторов, так и отдельных компаний. К тому же участники рынка ожидают в ближайшее время смягчения политики ФРС, что подталкивает к росту спроса на рисковые активы. Несмотря на ожидания достижения новых максимумов в ближайшие дни, эксперты не исключают существенной корректировки, которая может вернуть цену биткойна до $105–115 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

14 июля курс биткойна обновил очередной исторический максимум, по данным coinmarketcap.com достигнув отметки $123,2 тыс. Даже с учетом коррекции во второй половине дня до значений $121,3 тыс. его стоимость остается выше показателей предшествующих дней. За последнюю неделю ведущая мировая криптовалюта выросла в цене почти на 13%.

Ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко обращает внимание, что подъем со $119 тыс. до $123 тыс. произошел с 5:00 до 9:00 мск, «что свидетельствует о высоком спросе на биткойн со стороны азиатских инвесторов».

По словам гендиректора GIS Mining Василия Гири, «масштабные ликвидации коротких позиций (особенно 10 июля, когда за сутки закрыли шортов на $1,14 млрд) создали эффект снежного кома, дополнительно разогнав цену биткойна».

Другие криптовалюты, несмотря на рост котировок в последние дни, значительно отстают от лидера. Курс эфира превысил $3 тыс., однако это лишь максимум начала февраля. Стоимость Ripple превысила $3, также максимума с начала февраля, однако на 12% ниже максимума, установленного в январе. Solana и Cardano торгуются с котировками почти в два раза ниже исторического максимума, зафиксированного полгода назад, Dogecoin — в 2,3 раза ниже исторического максимума.

В результате капитализация криптовалютного рынка достигла $3,81 трлн, однако пока это ниже, чем капитализация рекордсмена фондового рынка — компании Nvidia ($3,98 трлн). При этом доля биткойна достигла почти 64% (более $2,43 трлн), тогда как эфир занимает менее 10% рынка.

Участники рынка отмечают, что биткойн получил статус признанного финансового актива на Уолл-стрит. В последнее время наблюдается устойчивый приток институциональных средств в этот сегмент, прежде всего через спотовые биткойн-ETF.

По данным coinmarketcap.com, за неполную половину июля чистый приток в BTC ETF составил $3,4 млрд, с начала мая — более $13 млрд. За половину июля приток в ETH ETF составил $1,1 млрд, с начала мая — $2,8 млрд. Ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли обращает внимание на данные CoinGecko на начало июля, согласно которым 34 публичные компании держат на своем балансе в совокупности около 730 тыс. BTC ($89 млрд). Среди них MicroStrategy — крупнейший держатель (576 тыс. BTC). Следом идут Marathon Digital Holdings, Riot Platforms, Galaxy Digital Holdings, Metaplanet, Tesla и другие. Как отмечает главный аналитик Cryptorg Андрей Подолян, «компании буквально пылесосят рынок, вымывая свободное предложение монет».

Кроме того, как отмечают эксперты, макроэкономическая обстановка тоже складывается в пользу рисковых активов — в частности, инвесторы ожидают снижения ставки ФРС осенью текущего года.

По словам СЕО Tehnobit Александра Пересичана, «хотя конкретный месяц первого шага снижения пока остается неясным (чаша весов смещается с сентября на октябрь), но к январю 2026 года только 2,5% опрошенных инвесторов, согласно CME Fedwatch, ожидают сохранения ставки на текущем уровне». Остальные надеются увидеть ставку от 3,5% до 3,75%, что означает два или три снижения до конца года, отмечает он.

Райан Ли обращает внимание и на индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют), который «опустился на 6,5 пункта ниже своей 200-дневной средней, а это дополнительный фактор, стимулирующий интерес к биткойну как к защитному активу». Согласно данным Investing.com, индекс DXY остается ниже 98 пунктов, что близко к трехлетнему минимуму. Индекс S&P 500 регулярно обновляет исторический максимум.

Эксперты обращают внимание и на поведенческий фактор в действиях инвесторов. По словам Александра Пересичана, «когда актив быстро обновляет исторические максимумы, на рынок возвращается массовый интерес — так называемый эффект FOMO». Как указывает Александр Крайко, «когда рынки в целом находятся в восходящем тренде, не стоит искать отдельный повод для каждого скачка цены биткойна на тысячу долларов — это просто проявление устойчивой тенденции».

По оценке экспертов, волна оптимизма вполне может поднять в ближайшие месяцы курс ведущей криптовалюты и до $135 тыс., а то и до $150 тыс.

Однако они не исключают и заметных коррекций. Райан Ли допускает «откат в зону $105–115 тыс. на фоне фиксации прибыли, споров о ставке и геополитических рисков». В том числе сохраняется неопределенность вокруг торговой политики президента США Дональда Трампа, который регулярно заявляет о новых тарифах. Как отмечает Василий Гиря, «инвесторы балансируют между оптимизмом из-за возможного смягчения ФРС, рисками эскалации торговых войн и геоэкономики». При этом он считает, что рост курса биткойна выше $160 тыс. «в этом году пока маловероятен без новых фундаментальных триггеров».

Ксения Дементьева, Дмитрий Ладыгин