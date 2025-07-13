Игристое выдыхается

Реализация тихих вин в российской рознице в первой половине 2025 года сократилась на 12%, игристых — на 5%. Основными причинами эксперты называют рост цен из-за повышения акцизов и пошлин, а также сокращение ассортимента импортных марок — поставки напитков из недружественных стран снизились более чем на 50%. При этом потребители все чаще отдают предпочтение пиву и слабоалкогольным напиткам, пытающимся походить на классическую винодельческую продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По итогам января—июня 2025 года продажи тихого вина сократились на 12% год к году, до 29,7 млн декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка. В то же время реализация игристых вин уменьшилась на 5% год к году, до 10 млн дал. В Ladoga (импортер и производитель алкоголя) также фиксируют снижение реализации вина.

По словам исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, основной фактор, влияющий на снижение потребления вина,— рост цен.

За последние два года пошлины повышались дважды, дважды поднимался и акциз, поясняет он.

С августа 2024 года действует постановление правительства РФ о повышении пошлин на импорт продукции из недружественных стран в размере 25% от стоимости, но не менее $2 за 1 л продукции. Ранее ставка составляла 20%. Это привело к подорожанию с начала 2025 года импортной продукции в среднем на 40% (см. “Ъ” от 23 февраля). Акциз на тихие вина вырос с 34 руб. до 108 руб. за 1 л в мае 2024 года и до 112 руб. в 2025 году. Для игристых вин его подняли с 45 руб. до 141 руб. и 147 руб. за 1 л соответственно.

Рынок вина в России еще молод и находится в стадии активной переориентации с импорта на российскую продукцию, говорит энолог-шампанист Olymp Winery и «Усадьба Белогорье» Илья Волошин. Это приводит к тому, что на полках быстро сменяются торговые марки — привычные покупателю бренды исчезают, а новые не успевают завоевать доверие, что временно сдерживает спрос, добавляет он. Господин Волошин считает текущее падение временным и прогнозируемым явлением, ожидая уже в следующем году восстановления спроса.

Сейчас российский рынок вина переживает фазу охлаждения после непрерывного роста с 2017 года, констатирует руководитель WineRetail Александр Ставцев.

По его мнению, на снижение продаж повлияло резкое сокращение импорта как в количестве марок, так и по отдельным видам продукции одной марки. «Потребители вина склонны искать новые вкусы, поэтому сокращение предложения могло негативно сказаться на спросе»,— поясняет эксперт.

Как ранее отмечал заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев на круглом столе в Совете федерации, по итогу первого квартала 2025 года поставки иностранной винодельческой продукции снизились на 51% год к году. При этом спад продаж идет неравномерно. Самое значительное уменьшение продаж наблюдается у напитков из Евросоюза, в то время как спрос на вина из Южной Африки и Латинской Америки, наоборот, растет, отмечает Александр Липилин. Пошлины для дружественных стран остались на уровне 12,5%. Эксперт добавляет, что относительно стабильно чувствуют себя грузинские вина: спрос на них не растет, но и не падает.

Снижение спроса на вино может быть вызвано еще и тем, что потребители переключились на покупку других напитков, в том числе коктейлей, которые зачастую дешевле винодельческой продукции, считает президент компании Ladoga Вениамин Грабар.

Александр Липилин добавляет, что спрос постепенно смещается в сторону пивной категории. Многие потребители переходят в категории газированных пивных напитков, походящих на продукт классического виноделия, объясняет Александр Ставцев.

Несмотря на продолжающееся сокращение реализации таких напитков, темпы падения продаж замедляются. По информации “Ъ”, в июне 2025 года продажи тихих вин сократились на 10% год к году, а игристых — на 1%, что меньше среднего снижения спроса на вино за первое полугодие.

Владимир Комаров