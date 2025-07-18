Совет ЕС раскрыл содержание 18-го пакета санкций против России
Совет Европейского союза опубликовал пресс-релиз, в котором перечислил меры, прописанные в новом 18-м пакете санкций против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала принятые ограничения одними из самых жестких.
Меры в 18-м пакете санкций против России:
- ЕС снизил ценовой потолок на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель;
- введен полный запрет на операции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2», в том числе на поставку товаров или услуг;
- запрещается импорт нефтепродуктов из российской нефти в ЕС;
- санкционный список расширят на 14 физических и 41 юридических лиц;
- прописаны ограничения в отношении 105 танкеров, которые, по версии ЕС, являются частью российского теневого флота;
- вводится полный запрет на финансовые транзакции в отношении Белоруссии.
«Мы усилим давление на российскую военную промышленность и китайские банки, которые позволяют обходить санкции, а также блокируем экспорт технологий, используемых для беспилотников»,— писала Кая Каллас про новый пакет санкций против России в соцсети X.