Совет ЕС раскрыл содержание 18-го пакета санкций против России

Совет Европейского союза опубликовал пресс-релиз, в котором перечислил меры, прописанные в новом 18-м пакете санкций против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала принятые ограничения одними из самых жестких.

Меры в 18-м пакете санкций против России:

ЕС снизил ценовой потолок на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель;

введен полный запрет на операции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2», в том числе на поставку товаров или услуг;

запрещается импорт нефтепродуктов из российской нефти в ЕС;

санкционный список расширят на 14 физических и 41 юридических лиц;

прописаны ограничения в отношении 105 танкеров, которые, по версии ЕС, являются частью российского теневого флота;

вводится полный запрет на финансовые транзакции в отношении Белоруссии.

«Мы усилим давление на российскую военную промышленность и китайские банки, которые позволяют обходить санкции, а также блокируем экспорт технологий, используемых для беспилотников»,— писала Кая Каллас про новый пакет санкций против России в соцсети X.