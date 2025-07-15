Москва ушла под воду

Столицу накрыли тропические ливни. Во многих районах города остановилось движение транспорта, вода проникает в торговые центры и дома, а улицы превращаются в реки. Менее чем за два часа в отдельных районах города выпала месячная норма осадков, сообщил столичный комплекс городского хозяйства. Как рассказали “Ъ FM” жители Москвы, автобусы на некоторых маршрутах встали. На севере города водой заливало жилые комплексы, превращая парковки в бассейны и заставляя автомобилистов спасать свои транспортные средства подручными средствами.

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В дептрансе сообщали, что вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии был временно закрыт. Судя по кадрам из Telegram-каналов, он был залит водой по колено. Станция возобновила работу. На одном из видео житель Краснопресненского района поделился, что москвичи не могут войти в подъезд своего дома: «Здесь своя река. В соседнем дворе у нас фонтан и прямой выход из подъезда к реке. Я думаю, что подъезд тоже полностью затоплен, но дверь не рискуем открыть».

В ГАИ сообщали о перекрытии движения транспорта на Дмитровском шоссе в районе метро «Верхние Лихоборы». На Автозаводской улице затопило машины, а некоторым водителям потребовалась помощь спасателей. В жилом комплексе «Дмитровский парк» москвичи своими силами соорудили щиты от подтопления, рассказала местная жительница Анна: «Я просто припарковалась на другом конце улицы, еще не успела из машины выйти, и вода начала быстро прибывать. Даже ливневки, которые раньше не подтапливало, не помогли, пока сидела в машине, до середины колеса воды набралось.

Там залило улицу, ДПС стоит, но вода достигла уровня крыш седанов, несколько машин плавали.

Выбежали те, кто в автобусе застрял. Я перегнала повыше машину, чтобы дойти до дома придется через лужи пролезать».

Очевидцы рассказали “Ъ FM”, что в парке Коломенское детские площадки были полностью залиты водой. Стихия разыгралась в Перово и в районе Павелецкого вокзала, рассказал житель Москвы Михаил: «Дойти до остановки оказалось целым приключением. Вода течет по дорогам, по тротуарам, как по искусственным каналам. Собственно, дошел и уже был весь сырой по колено. В кроссовках все хлюпает, штаны все мокрые. Зашел в автобус, только свернул зонтик, а с потолка автобуса на меня прямо ручьями вода потекла. Не знаю, что должны в таких условиях делать коммунальщики, но как будто бы они не справляются с устранением последствий. Хорошо, что окна дома закрыл».

На кадрах, которые распространяют Telegram-каналы, подземная парковка в ЖК «Талисман»: с потолка бьют мощные струи воды прямо по автомобилям. В районе Западное Дегунино похожая ситуация, представители инициативной группы жилищного комплекса «Тринити» сообщили “Ъ FM”, что их дом затопило, и вода собралась даже на верхних этажах. И такая проблема возникает каждый раз, когда в Москву приходят ливни, говорит местный житель Александр:

«Люки на крышу были открыты полностью во всех секциях. То есть с крыши начало затапливать, на верхние этажи вода пошла.

Как это сушить сейчас, непонятно. Все это впитается в стены, пойдет плесень. Во дворе лужи огромные, потому что контур-уклон выполнен застройщиком неверно. Вода скапливается по периметру, соответственно, просачивается на паркинг. Из всех щелей происходит затопление: по стенам, по коммуникациям, по проводке. Большой колодец. Там, где вызывало опасность затопление, машины выгнали на улицу. Сейчас рабочий день. В чатах пишут, пытаются понять, что нужно сделать, чтобы машины можно было бы как-то эвакуировать и защитить. Самое интересное, что представителей управляющей компании нет, ходит линейный состав, и особо никаких действий они не предпринимают».

На этом фоне сервисы по поиску такси подняли цены, столичные власти предупредили о вечерних пробках на дорогах. А сильный дождь, ливень, гроза и град возможны в столице до конца суток, сообщали синоптики.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая