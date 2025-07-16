Верховная рада Украины отправила в отставку премьера Шмыгаля

Депутаты Верховной рады Украины утвердили отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, который накануне попросил освободить его от должности. Вместе с ним в отставку отправлены и члены правительства. Это решение поддержал 261 депутат, против не высказался никто, четверо воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Кандидатов на посты главы правительства и министров Верховная рада рассмотрит 17 июля. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал назначить премьер-министром вице-премьера-министра экономики страны Юлию Свириденко, а Дениса Шмыгаля — министром обороны. Занимающий сейчас эту должность Рустем Умеров может стать послом Украины в США, писали украинские СМИ.

Денис Шмыгаль занимал пост премьера Украины с марта 2020 года — дольше всех в истории страны. Владимир Зеленский говорил, что его колоссальный опыт «точно будет полезен позициям министра обороны», где «сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности».

Лусине Баласян