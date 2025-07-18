Ритейлер встраивается в автоматизацию

Сеть «Вкусвилл» приобрела часть бизнеса ГК «Автомакон» — своего подрядчика по информационным технологиям. Ритейлер мог заплатить за это оценочно 2,5 млрд руб. Крупные розничные компании сейчас будут вынуждены укреплять свои структуры, занимающиеся технологиями, из-за бурного роста онлайн-торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Сеть «Вкусвилл» закрыла сделку по приобретению ряда структур ГК «Автомакон» — ООО «Автомакон», «ДатаЛаб», «Фулстек», рассказали “Ъ” стороны сделки. Эти компании последние десять лет занимались развитием информационных технологий сети, уточняет представитель ритейлера. Общая выручка этих трех компаний в 2024 году составила 4,7 млрд руб., чистая прибыль — 561 млн руб., указано в СПАРК.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость сделки в 2,5 млрд руб., директор практики оценки бизнеса и активов Neo Елена Варламова — в 3–4 млрд руб.

По данным СПАРК, 25% ГК «Автомакон» принадлежит Максиму Широкову, остальные 75% делят поровну Андрей Зезюлин и Николай Чирков через ООО «АИК-Инвест». Компания занимается автоматизацией ритейла и HoReCa, видеоаналитикой, комплексной роботизацией и автоматизацией складов и распределительных центров, а также разработкой мобильных и веб-приложений.

«Вкусвилл» в 2024 году увеличила оборот на 27% год к году, до 329 млрд руб., сообщала компания. Чистая прибыль выросла на 18,5%, до 6,08 млрд руб. На начало 2025 года сеть насчитывала 2,48 тыс. магазинов и дарксторов в 173 городах России. Основана Андреем Кривенко в 2012 году, среди инвесторов был Baring Vostok.

Активы приобретены для получения контроля над администрированием информационных систем, управления процессами разработки и возможности последующего получения синергии от объединения разработки в продуктовые команды, поясняет управляющий по IT «Вкусвилла» Дмитрий Апаршев. Такой шаг обусловлен тем, что доля онлайн-продаж во «Вкусвилле» составляет более 50%, и, как следствие, IT-инструменты оказывают большое влияние на работу всей компании, добавляет он. В то же время для «Автомакона» сделка позволит сфокусировать ресурсы, увеличить темпы развития по наиболее перспективным направлениям цифровой трансформации бизнеса и даст возможности для инвестирования в развитие собственных технологических решений, считает гендиректор группы Татьяна Дроздова.

4,4 триллиона рублей составил объем онлайн-продаж в России за январь—май, по оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли

Крупные ритейлеры предпочитают держать организационные структуры в рамках своей группы, чтобы иметь полные права на производимый продукт, но при этом выделять такие компании в качестве отдельного юридического лица, чтобы иметь возможность использовать все льготы, положенные IT-компаниям, а также их сотрудникам, поясняет старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Растущие риски в IT-сегменте, в том числе участившиеся хакерские атаки на торговые сети, делают для них приоритетными вложения в расширение собственной инфраструктуры, отмечает Михаил Бурмистров.

Помимо поглощенных компаний ГК «Автомакон» у «Вкусвилла» есть и другой непрофильный бизнес. В 2023 году ритейлер выкупил сеть кафе «Андерсон» (см. “Ъ” от 20 ноября 2023 года), в 2024 году приобрел сервис корпоративного питания «Обед.ру». Также у Андрея Кривенко совместно с партнерами есть фонд «ТилТех», который инвестировал в бренд Noun, сеть «Клиники Фомина», производителя матрасов Blue Sleep, производителя и продавца мебели и товаров для дома Divan.ru и др.

Дарья Андрианова