Незаменимых у них нет

Первый вице-губернатор Вологодской области и экс-спикер парламента региона Сергей Жестянников получил новое назначение, уже третье за последний год. На этот раз близкий к губернатору Георгию Филимонову чиновник занял пост исполняющего обязанности мэра Вологды. В окружении главы региона утверждают, что только он способен организовать подготовку к празднованию 880-летия региональной столицы, которое пройдет в 2027 году, однако эксперт обращает внимание на высокую текучку в руководстве областью, что может говорить об отсутствии внятной кадровой стратегии у ее главы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Жестянников

Фото: @zhestyannikov Сергей Жестянников

Фото: @zhestyannikov

О новом месте работы Сергея Жестянникова 14 июля сообщила пресс-служба вологодского правительства. По ее данным, перейти на работу в мэрию Вологды чиновнику предложил губернатор Георгий Филимонов, назвав его «идеальным кандидатом» для руководства облцентром. В своем Telegram-канале он разместил видео с господином Жестянниковым, а также ушедшим в отставку мэром Андреем Накрошаевым, сопроводив его комментарием: «Команда остается командой, становится еще крепче». По данным пресс-службы, господин Накрошаев перейдет в правительство и станет исполняющим обязанности министра строительства Вологодской области.

Для Сергея Жестянникова это уже третья должность за последний год и четвертая — при Георгии Филимонове.

Будучи выходцем из правоохранительных органов и экс-руководителем регионального управления Федеральной миграционной службы, с 2017 года он работал главой Вологодского района. В конце 2023-го, с приходом в область нового губернатора, господин Жестянников стал его заместителем. В июне 2024 года он избрался в региональный парламент и занял пост председателя, однако уже в июне 2025-го вернулся в правительство в ранге первого вице-губернатора. Как пояснял источник “Ъ”, близкий к господину Филимонову, чиновник отличился умением «выстраивать сложные процессы технического характера — собирать большие совещания, контролировать ход выполнения поручений», поэтому понадобился главе региона на новом месте.

Очередной поворот в карьере Сергея Жестянникова тот же источник объяснил важностью подготовки города к 880-летию, которое будет отмечаться в 2027 году.

«Жестянников зарекомендовал себя как эффективный кризис-менеджер. При нем заксобрание перестало быть "кладбищем слонов" и превратилось в эффективный инструмент развития региона. Теперь новая задача — подготовка к 880-летию Вологды. Это важное направление, и губернатор не может доверить его кому попало. Сейчас в работе более 400 объектов, за ними нужен контроль, чтобы подрядчики не срывали сроки и не халтурили»,— заявил собеседник “Ъ”.

Интересно, что это уже третий чиновник на посту руководителя Вологды при Георгии Филимонове. Возглавлявший город с 2017 года Сергей Воропанов ушел в отставку уже в марте 2024-го, а занявший его место Андрей Накрошаев проработал чуть больше года.

Политолог Александр Кынев, который в недавнем докладе исследовал уровень обновления региональной номенклатуры за последние три года, говорит, что Георгий Филимонов является абсолютным рекордсменом по количеству кадровых перестановок.

«Такой кадровой нестабильности, как в Вологодской области, не было, наверное, более 25 лет. Можно вспомнить администрацию Александра Руцкого в Курской области или Александра Лебедя в Красноярском крае, но это все-таки было давно. Текучка в Вологодской области выходит за всякие стандарты: замены пошли уже по второму-третьему кругу. При этом она затрагивает не только саму областную администрацию, но и местное самоуправление, и заксобрание»,— отмечает господин Кынев.

По мнению эксперта, перемещение Сергея Жестянникова из исполнительной власти в законодательную и обратно, а теперь — на муниципальный уровень говорит об отсутствии у Георгия Филимонова внятной кадровой стратегии. «Это какая-то хаотичная кадровая политика, в которой есть лишь общая философия — убирать людей, тесно связанных с прошлой командой. В регионе это вызывает непонимание. Кадровая нестабильность всегда воспринималась как негативная характеристика абсолютно всеми»,— констатирует господин Кынев.

Андрей Прах