КНР растет вопреки

Экономика Китая во втором квартале 2025-го выросла на 5,2% в годовом выражении. Такой рост, несмотря на некоторое замедление относительно первых трех месяцев года, превзошел ожидания аналитиков. Основной вклад в увеличение показателя внесло расширение экспорта на фоне активного перераспределения поставок в условиях конфронтации с США. Устойчивость роста экономики КНР может стать аргументом для откладывания мер поддержки, разрабатываемых китайскими властями. Впрочем, без них поддерживать нынешние темпы будет все сложнее: рост сдерживают не столько конъюнктурные, сколько системные проблемы, в том числе слабый внутренний спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

ВВП Китая во втором квартале 2025 года увеличился год к году на 5,2%, следует из данных Государственного статистического управления (ГСУ) страны. В январе—марте рост составил 5,4%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали замедления до 5,1%. В 2024 году экономика КНР выросла на 5%, и такой же целевой показатель установлен властями на этот год. На фоне данных о сохранении устойчивых темпов роста (в первом полугодии в целом — 5,3%) аналитики уже начали пересматривать прогнозы: так, в Barclays теперь ждут, что ВВП Китая в этом году увеличится на 4,5% (прежняя оценка — 4%).

Основной вклад в устойчивый рост в первом полугодии в целом и во втором квартале в частности внесло расширение экспорта. Хотя поставки в США из-за жестких ограничений сокращались, рост фиксировался по другим направлениям: например, экспорт в страны АСЕАН в январе—июне вырос на 13% в годовом выражении, в Великобританию — на 8%, в ЕС — на 6,6%, в Японию — на 4,8%, следует из данных Главного таможенного управления КНР (см. “Ъ” от 15 июля).

Напомним, процесс переориентации поставок был фактически запущен Пекином еще в первый президентский срок Дональда Трампа, новая же его волна объясняется стремлением диверсифицировать экспорт еще активнее.

Несмотря на перемирие в торговой войне, угроза для устойчивости внешнего спроса из-за непредсказуемости решений США сохраняется.

Пока же заказы извне ускоряют рост промышленного производства, до 6,8% в июне после 5,8% в мае (аналитики ждали замедления до 5,6%). В перерабатывающей промышленности производство выросло на 7,4%, в горнодобывающей — на 6,1%, в нефтегазовой — на 3,6%. Наиболее заметный рост — на 9,7% — фиксировался в высокотехнологичных отраслях, причем в отдельных секторах (в том числе в производстве промышленных роботов) он колебался вблизи 40%. В целом в первом полугодии промпроизводство увеличилось на 6,4%.

Поступающие данные о состоянии экономики между тем могут сдвинуть вправо сроки введения мер поддержки бизнеса и потребителей, над которыми работают китайские власти: чиновники заявляют об устойчивости роста и об отсутствии необходимости его активного стимулирования.

Отметим, впрочем, что системные проблемы экономики КНР сохраняются: они отражаются в свежей статистике и, по оценкам аналитиков, будут все серьезнее влиять на темпы роста во втором полугодии. Речь идет в том числе о слабом внутреннем спросе. Розничные продажи в июне выросли на 4,8% год к году, в мае — на 6,4%. Эксперты ожидали, что показатель сократится менее значительно, до 5,6%. Спад демонстрировали в том числе продажи еды и безалкогольных напитков, а также косметики. В целом за первое полугодие розничные продажи увеличились на 5%. Весь нынешний рост поддерживается главным образом развернутой властями программой приобретения товаров по схеме трейд-ин (см. “Ъ” от 6 марта).

Дополнительное давление на настроения потребителей оказывает продолжающийся спад на рынке недвижимости: стоимость нового жилья в крупных городах КНР в июне уменьшилась на максимальные за восемь месяцев 0,3% месяц к месяцу и на 3,2% год к году, следует из данных ГСУ. Вложения в недвижимость в первом полугодии сократились на 11,2%. С учетом неясных внешних перспектив и отсутствия прогресса в решении внутренних проблем сохранить целевые темпы роста экономики во второй половине года Пекину будет сложнее.

Кристина Боровикова