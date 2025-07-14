Месяц горячего проката

Общий бокс-офис кинотеатров в июне стал рекордным для этого сезона впервые за четыре года: в общей сумме релизы в прокате собрали 3,2–3,5 млрд руб. При этом в тройке лидеров только один российских фильм — «На деревню дедушке», второе и третье места разделили кинокартины американского производства. При этом участники рынка отмечают, что по статистике только 2,5 млрд руб. пришлось на официально представленные в прокате релизы, а около 1 млрд руб. собрали проекты «теневого» проката.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино по итогам июня. Из них следует, что общий бокс-офис фильмов за период составил 3,2 млрд руб., став рекордным за последние четыре года. Посещаемость достигла 8,7 млн зрителей, средняя цена за билет выросла на 26% год к году, до пиковых 413 руб. Годом ранее совокупные сборы по итогам июня составили 2,2 млрд руб.

В целом четверть от общего бокс-офиса за июнь собрал российский фильм «На деревню дедушке» (в прокате с 12 июня), касса проекта за месяц составила 425 млн руб.

На втором месте — американский релиз «Балерина» (386 млн руб.), продолжающий историю франшизы «Джон Уик». Замыкает тройку лидеров также зарубежный проект — «Материалистка» совместного производства США и Финляндии. Его сборы за июнь составили 200,4 млн руб.

В целом совокупный бокс-офис российского проката за прошлый год достиг 45 млрд руб., что на 15% выше показателей 2023 года. Число проданных билетов, наоборот, сократилось: с 126,1 млн в 2023 году до 123,7 млн. В этом году совокупные сборы фильмов в первую половину майских праздников достигли 833,7 млн руб. против 681,2 млн руб. годом ранее, а посещаемость также сократилась (см. “Ъ” от 7 мая).

По данным отраслевого издания Cinemaplex, альтернативный прокат за этот период собрал 340 млн руб.

Как и в прошлом году, большинство проектов, не имеющих официального правообладателя в России, демонстрировались в кинотеатрах под видом короткометражек, в частности «Сколько весит облако?» (сборы за июнь — 39,4 млн руб.; посещаемость — 98,2 тыс. зрителей) и «Три добрых дела» (46,9 млн руб.; 98,9 тыс.). В этом году к ним присоединилась и картина «Край вдохновения», занявшая 11-е место среди топ-20 самых кассовых проектов по всей России. По данным ЕАИС, сборы короткометражки за июнь составили 53,9 млн руб., посещаемость — 123 тыс. человек. Под ее видом кинотеатры демонстрировали иностранные релизы, такие как «Элио» (совместное производство Disney и Pixar), а также «Как приручить дракона» (DreamWorks Animation). В объединенной сети «Синема Парк» и «Формулы кино», а также «Каро» не ответили “Ъ”.

При этом показатель «теневого» проката по отношению к июню прошлого года значительно сократился — на 31%, годом ранее сборы были на уровне 495 млн руб., отмечают в Cinemaplex. Посещаемость таких сеансов также уменьшилась на 40%, уточняют в издании, «их доля в общем потоке зрителей сократилась с 18,1% до 9,5%, лишь каждый десятый теперь выбирает неофициальный контент».

Однако не все согласны с этим мнением. «Сумма валовых сборов фильмов, по данным ЕАИС, составила в июне 3,6 млрд руб. В то же время простым суммированием июньских сборов проектов, отражающихся в ЕАИС в топе за месяц, можно получить оценку значительно меньшую»,— указывает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» (БК) Максим Острый. Официально сборы в июне, по оценке БК, составили также более скромные 2,5 млрд руб. «Этому нет официального объяснения, единственное предположение — 1 млрд руб. собрал пиратский контент»,— говорит собеседник “Ъ” на кинотеатральном рынке. При этом Максим Острый указывает, что некоторые крупные официальные проекты «не побоялись вставать на летние даты», несмотря на то что традиционно это сезон голливудских блокбастеров и российские крупные релизы его пока что, можно сказать, избегают.

Юлия Юрасова