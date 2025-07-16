«НАТО — одна из ключевых угроз национальной безопасности Российской Федерации»

Европейские страны—члены НАТО намерены впредь закупать вооружения для Украины у США, которые стремятся сократить собственные расходы на поддержку Киева. В то же время европейские союзники США намерены начать резко наращивать и бюджеты на собственную оборону. О последствиях этих решений для России и самого альянса секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал в интервью специальному корреспонденту “Ъ” Елене Черненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— В понедельник президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Украины, сообщил о достижении договоренностей с ЕС о поставках оружия Киеву. При этом все расходы, как подчеркнул он, лягут на Европу. Можно ли говорить о том, что Вашингтон и Брюссель перешли к новой модели поддержки киевских властей?

— Такой подход давно продвигался Дональдом Трампом, который еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о том, что «это не его война», и призывал Европу нести большую финансовую ответственность за собственную безопасность. Он также обещал заставить европейцев покупать оружие в интересах киевского режима, отказавшись от безвозмездных поставок. Не случайно постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что дни, когда Вашингтон тратил неограниченный объем денег своих налогоплательщиков на помощь Украине, ушли в прошлое и теперь это бремя лежит на плечах жителей Европы.

— В этом году саммит альянса стал одним из самых коротких — всего около трех часов, а его декларация насчитывает менее двух страниц. Как вы оцениваете основные итоги мероприятия?

— Если раньше все страны—члены альянса имели формально равные права, хотя и осуществляли свою деятельность под руководством Вашингтона, то сейчас в НАТО США открыто доминируют, в то время как остальные являются лишь их вассалами. Не случайно госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу в Гааге «саммитом Дональда Трампа». Ведь именно он заставил европейцев взять на себя обязательства по увеличению оборонных расходов до 5% к 2035 году.

Европейские вассалы на фоне заявлений американцев о готовности выйти из НАТО и вывести часть своих войск из Европы, если союзники не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность, согласились на все требования действующего президента США. Однако искренность их намерений вызывает большие сомнения.

Кроме того, факты говорят сами за себя. Например, до утвержденного в 2014 году целевого показателя в 2% по-прежнему не добрались даже такие родоначальники НАТО, как Канада, Италия, Португалия и Люксембург. Однако они хотя бы пообещали увеличить оборонный бюджет.

В Мадриде же, например, сразу подчеркнули, что не смогут реализовать указанные требования, обещая нарастить расходы лишь до 2,1% от своего ВВП. А Бельгия и вовсе заявила о «нереалистичности» выполнения натовского норматива. В Брюсселе ожидают, что смогут достичь уровня в 2,5% ВВП лишь к 2034 году.

При этом не случайно первые итоги нового оборонного бюджета будут подведены к 2029 году, когда истекает президентский срок Дональда Трампа.

Нельзя исключать, что европейцы, которые сделали обман неотъемлемым элементом своей внешнеполитической стратегии, собираются надуть хозяина Белого дома, отказавшись от взятых на себя обязательств.

— Что конкретно вы имеете в виду?

— Согласившись на увеличение оборонных расходов, государства Европы оставили для себя лазейки. Ведь из 5% на основные, военные, потребности заложили 3,5%, еще до 1,5% — на так называемые смежные расходы, связанные с обороной и безопасностью. В этой связи европейские страны могут пойти на ухищрения. Попытаются выдать расходы, связанные с развитием гражданской инфраструктуры, за упомянутые «смежные». Например, затраты на строительство дорог, портов, мостов, транспортных узлов и хабов, местных и региональных аэропортов, развитие телекоммуникационных сетей, закупку амуниции и спецтехники для нужд экстренных и оперативных служб.

Получается, что рекомендации НАТО могут выполняться лишь формально.

Подтверждением этому может служить решение властей Италии. Рим недавно заявил, что намерен осуществить инфраструктурный проект, имеющий «стратегическое значение для национальной и международной безопасности», за счет оборонных статей бюджета. Если быть точнее, то в планах итальянского правительства — строительство моста, соединяющего материковую часть страны с Сицилией.

Однако не стоит забывать, что НАТО по-прежнему является одной из ключевых угроз национальной безопасности Российской Федерации. Только по официальным данным, численность личного состава вооруженных сил стран альянса составляет свыше 4 млн человек, в распоряжении блока находятся более 50 тыс. танков и боевых бронированных машин, более 7 тыс. боевых самолетов и свыше 750 боевых кораблей. А столь существенное наращивание оборонного бюджета этот потенциал только укрепит. Кроме того, нельзя забывать о том, что страны альянса обладают группировкой порядка 350 военных и гражданских спутников, которые уже сейчас активно используются против России в украинском конфликте. И это без учета тысяч аппаратов системы «Старлинк».

— В принятой по итогам саммита НАТО декларации слово «Украина» встречается лишь дважды, да и то в одном предложении. Можно ли, на ваш взгляд, говорить о снижении интереса НАТО к поддержке Киева?

— Не вызывает удивления тот факт, что украинская тема в текущем году стала второстепенной и откровенно токсичной. Примечательно, что в Венгрии, США, Словакии и Турции не хотели видеть Владимира Зеленского на саммите, о чем заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Вместе с тем главарю киевской хунты все-таки пообещали дальнейшую поддержку, а также очередные транши военной и финансовой помощи.

При этом и здесь у европейцев есть очередная лазейка, ведь траты на поддержку Украины будут учтены при расчете оборонных расходов.

Нельзя забывать, что американская помощь всегда составляла значительную часть от общей суммы. С 2022 года страны альянса выделили на поддержку режима Владимира Зеленского более $234 млрд, более половины из которых предоставлены США. Неудивительно, что на фоне заявлений Вашингтона о приостановке военной помощи Украине всем известная «фон-комиссарша» сразу же начала требовать увеличить соответствующие поставки со стороны ЕС.

А ведь европейским государствам—членам НАТО еще предстоит нарастить собственные военные расходы во исполнение решения саммита альянса в Гааге.

Приведу пример. Если расходы стран НАТО на военные нужды за 2024 год составили $1,5 трлн, то к 2035 году это будет уже порядка $4 трлн. Гигантская сумма. Таким образом, чтобы достичь согласованного на саммите уровня расходов, странам альянса потребуются значительные ресурсы. Где их найти? Безусловно, высвобождение произойдет в первую очередь за счет урезания социальных программ и наращивания заимствований, усиления налоговой нагрузки на европейское население и бизнес.

— Но при этом европейцы хотят повышать и собственные оборонные расходы в рамках обязательств в ЕС.

— Несомненно. В этой связи обращает на себя внимание публикация в марте текущего года Белой книги по европейской обороне — «Готовность 2030». В документе предусмотрено направление €800 млрд на укрепление оборонных возможностей ЕС до 2030 года. По сути, эта сумма соответствует показателям, о которых договорились на Гаагском саммите НАТО.

Таким образом, европейцы приготовили себе еще один способ выдать ранее согласованное повышение расходов на оборонные нужды за согласие на требования Дональда Трампа. Очередное надувательство!

Несмотря на упомянутые манипуляции с цифрами, увеличение военных расходов приведет к существенному ухудшению макроэкономических показателей стран Евросоюза.

На этом фоне продолжают расти и так уже непомерные долги натовских государств. Например, по итогам 2024 года государственный долг ФРГ превысил €2,6 трлн, что составляет порядка двух третей от германского ВВП. Заимствования же Лондона вовсе превышают их ВВП, составляя в абсолютных числах свыше €3 трлн. Возникает вопрос: а как будут отдавать?

В целях минимизации рисков серьезного недовольства граждан своих стран не исключено, что ЕС решится на использование незаконно замороженных, а если говорить прямо, украденных российских государственных средств.

Европейцы обсуждают возможность перевода почти €200 млрд, хранящихся в бельгийском клиринговом центре по ценным бумагам Euroclear, в более рискованные активы с высокой доходностью. При этом они полагают, что этот метод позволит им избежать обвинений в краже суверенного капитала. Стоит отметить, что на процентах за 2024 год они «заработали» около €7 млрд. В ЕС наивно полагают, что присвоение средств сойдет им с рук и эти деньги останутся у них навсегда. Однако придет время, когда за каждый украденный цент им придется держать ответ.

В целом для Запада кража и эксплуатация чужих средств — привычная практика. Так было, например, с ливийскими, сирийскими и афганскими деньгами.

Еэсовцы надеются, что реализация этой инициативы позволит осуществить им свой замысел и помимо экономико-политического объединения стать также самостоятельной военной силой. Настрой на милитаризацию европейского пространства очевиден. Они не только настроены совместно производить вооружения, но и договорились о совместных закупках, хранении, транспортировке и управлении запасами критически важного для оборонного сектора сырья. Такое решение приняли более десяти государств, включая Англию, Германию, Италию, Канаду и Польшу.

Но дальше всех пошли такие стахановцы русофобии, как прибалты.

Забыв о своих социально-экономических и демографических проблемах, они вдруг озадачились созданием совместно с Нидерландами и Швецией инновационных полигонов НАТО. По их задумке, они станут важной основой для реализации плана опережающего внедрения новых технологий. Видимо, заискивание перед «большим братом» важнее сохранения стремительно сокращающегося населения. Цифры всем известны.

Если посмотреть на сложившуюся ситуацию в целом, то, несмотря на серьезные экономические затруднения, страны альянса, в особенности ЕС, не намерены понижать градус воинственности. При этом, осознавая все сложности реализации взятых на себя обязательств, они постараются нивелировать ущерб собственным политическим позициям и добиться требуемого результата через различные уловки.

— Что, по-вашему, толкает руководство стран—членов ЕС, невзирая на значительный ущерб для национальных экономик, продолжать вводить новые санкции против России? В какой мере это соответствует нормам международного права и здравому смыслу?

— В настоящее время США, Европейский союз, а также их союзники ввели ограничительные меры различного типа в отношении более чем 60 государств.

Санкционный произвол, к сожалению, стал обыденным явлением и на сегодняшний день является частью новой мировой реальности.

В самой Европе на сегодняшний день попраны все основные права и свободы, все разговоры про демократию и свободу слова превратились в пустопорожнюю болтовню, малейшее несогласие с генеральной линией строго карается. Любая оппозиционная политическая сила, критикующая действующую власть, снимается с выборов, а ее лидеры объявляются пророссийскими маргиналами. И на этом фоне, вводя абсолютно нелегитимные санкции против неугодных стран и режимов, европейцы демагогически кричат о своей приверженности «истинным демократическим ценностям». Мы готовы напомнить и дать европейцам исчерпывающие разъяснения о том, в чем заключаются истинная демократия и защита прав и свобод человека.

Говорить в этом случае о здравом смысле европейских политиков в принципе не приходится. Посудите сами, до какого уровня безответственного авантюризма, щедро сдобренного ненавистью к России и любому другому государству, проводящему суверенный курс, нужно дойти, чтобы собственными руками расшатывать экономическую и политическую стабильность, которая складывалась десятилетиями, и вызывать массовое недовольство населения из-за нарастающих социально-экономических проблем.

— Что вы имеете в виду?

— Возьмите, например, Германию. Еще в недавнем прошлом она считалась локомотивом европейской экономики. Однако запредельная антироссийская истерия, поддержка преступного киевского режима и, как следствие, беспрецедентные расходы на оборону, отказ от поставок энергоносителей из России — все это быстро загнало германскую экономику в состояние рецессии, привело к деиндустриализации и росту государственного долга, который сегодня превышает 60%. Практически все сектора экономики — от металлургии, автопрома и обрабатывающей промышленности до пивоварения — в состоянии спада, с которым Германия не сталкивалась с середины прошлого века, когда Советским Союзом был повержен преступный нацистский режим.

Сегодня Берлин вынужден спасать даже такие в прошлом сверхприбыльные автогиганты, как БМВ, «Мерседес» и «Фольксваген», проводя унизительные для себя переговоры с Вашингтоном о смягчении пошлин на импортируемые из ЕС автомобили, а также узлы и комплектующие для них.

При этом основная часть сокращений приходится на промышленный сектор: порядка 30 предприятий объявили о намерении уволить в общей сложности свыше 20 тыс. человек. Среди них — такие производители автомобилей, как «Порше» и «Ауди». Сокращения также затронут здравоохранение, электроэнергетику и строительный сектор.

И в подобных условиях нарастающего кризиса в ходе недавнего саммита НАТО в Гааге канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах утроить бюджет бундесвера в целях создания самой крупной конвенциальной армии в Европе.

Выступая в Бундестаге, он официально подтвердил планы правительства относительно расходов на оборону до 3,5% ВВП к 2029 году, что в денежном эквиваленте составляет €153 млрд. При этом канцлер ФРГ вновь высказался за наращивание санкционного давления на Россию и подчеркнул важность ведения переговоров с Москвой исключительно с позиции силы.

Здесь поневоле напрашиваются исторические параллели с Адольфом Гитлером, стремившимся поработить весь мир, но обломавшим зубы о Советский Союз, который он в преддверии Великой Отечественной войны называл «колоссом на глиняных ногах без головы». Однако именно этот «колосс» и раздавил несостоявшегося художника.

Фридриху Мерцу и его коалиционным партнерам не следует забывать о страшной цене, которую заплатило человечество, в том числе немецкий народ, за неуемные амбиции, разжигание войны и гибель миллионов людей, которыми отметился его печально известный соотечественник. Хотя мы говорим о Европе, отмечу, что Япония, видимо, тоже плохо усвоила горькие уроки своего относительно недавнего милитаристского прошлого и стремления поработить другие страны и народы. Почему простые граждане должны страдать от авантюризма и некомпетентности германской власти? Уверен, что ответ на этот и многие другие неприятные вопросы народ Германии даст на избирательных участках. И я не уверен, что нынешние берлинские власти будут довольны ответом немцев.

Теперь что касается той части вашего вопроса, которая относится к правовому аспекту введения санкций и прочих ограничительных мер со стороны Запада, в первую очередь европейских государств. Евробюрократы не могут не знать, что применение ограничительных мер правомерно и допустимо только по решению Совета Безопасности ООН и только в тех случаях, когда констатируется наличие угрозы международному миру и безопасности. Эта норма четко прописана в главе VII Устава ООН. Потеряв голову от безнаказанности, Брюссель пачками принимает очередные антироссийские санкционные пакеты, не понимая, что собственноручно не только ослабляет экономические системы европейских стран, но и ставит себя вне норм международного права, в первую очередь основополагающих документов ООН. При этом Всемирная торговая организация, которая, казалось бы, должна вырабатывать правила международной торговли, предпочитает оставаться в стороне, проявляя полную беспомощность и бессилие.

— А как вы можете прокомментировать планы ряда западных стран по учреждению антироссийского спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины?

— Ничего принципиально нового для нас в этой затее нет. После начала специальной военной операции Запад, в первую очередь европейские структуры, стал наращивать антироссийский курс, центральным элементом которого является попытка наказать Россию с привлечением действующих и вновь учреждаемых международно-правовых механизмов.

Взять, к примеру, Международный уголовный суд (МУС), который окончательно переродился и стал послушной марионеткой в руках коллективного Запада. На сегодняшний день МУС доказал полную несостоятельность и неспособность выполнять свою основную функцию — привлекать к ответственности лиц, виновных в геноциде и военных преступлениях, включая высокопоставленных граждан западных стран и государств—членов НАТО, за которыми тянется целый шлейф преступлений против человечности. Я имею в виду в том числе абсолютно преступные натовские бомбардировки Югославии, повлекшие за собой большие человеческие жертвы и разрушения.

На этом фоне нелепым и кощунственным выглядело пышно обставленное подписание Зеленским и генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе некоего соглашения о создании так называемого спецтрибунала, что является очередной неуклюжей попыткой еще сильнее раздуть антироссийскую пропагандистскую шумиху. Эта институция, пока что существующая лишь на бумаге, имеет еще меньше общего с общепризнанными нормами международного права, чем ставший окончательно нелегитимным МУС.

— Почему?

— Прежде всего Совет Европы не наделен полномочиями ни учреждать уголовные трибуналы, ни определять акты агрессии. Хотя на этом обстоятельстве можно было бы и остановиться, отмечу, что зарубежными, в первую очередь западными, экспертами в области международного права уже высказаны большие сомнения в легитимности и эффективности спецтрибунала, который не имеет права кого-либо задерживать или осуждать. Кроме того, среди инициаторов учреждения этой сомнительной структуры уже появились существенные разногласия по вопросу ее финансирования.

По-видимому, брюссельские и страсбургские кураторы подобных проектов настолько ослеплены русофобией, что не утруждают себя проведением добротной юридической экспертизы учреждаемых на скорую руку антироссийских санкционных механизмов.

Кстати, благодаря МУС и США в истории мировой юриспруденции появился новый термин — «подсанкционный прокурор».

— Есть ли на этом фоне перспективы возобновления диалога между Россией и Европой?

— Безусловно, есть. Мы все видим, как среди европейцев растет число сомневающихся в правильности курса Брюсселя на безоговорочное противостояние с Россией. Вместе с тем такие настроения самым жестким образом подавляются. Вспомнить хотя бы недавний скандал вокруг выборов в Румынии. Однако чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан и ухудшать их благосостояние под предлогом «российской угрозы», тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией и мирному сосуществованию с нашей страной.

Именно руководствуясь этим ключевым принципом, президент Российской Федерации выдвинул в прошлом году концепцию формирования архитектуры евразийской безопасности.

Мы к равноправному диалогу с Европой готовы.

Какую тактику изберут в европейских столицах — решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб».

Интервью взяла Елена Черненко