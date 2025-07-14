Константин Струков отстранен от должности президента ЮГК

Советский районный суд Челябинска решил отстранить Константина Струкова от должности президента управляющей компании «Южуралзолото» (ЮГК), выяснил «Ъ». Также от должности директора по безопасности отстранен Константин Якимчик. Бывшим руководителям ООО запрещено занимать любые должности в органах управления как этой компании, так и других бизнес-структур челябинского депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным ФСБ, господина Струков и Якимчик планировали организовать и провести в Челябинской области несогласованные с администрацией региона мероприятия. Их целью могло стать противодействие национализации ЮГК и других компаний, связанных с Константином Струковым.

11 июля суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций ПАО «ЮГК» и 100% уставного капитала «Управляющая компания “ЮГК”», принадлежащих господину Струкову. Также изъяты доли еще девяти связанных с ЮГК компаний у дочери господина Струкова Евгении Кузнецовой и еще шести человек. По словам истца, Константин Струков незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием и десятью другими компаниями. Для этого он использовал свое должностное положение.

Подробности — в материале «Ъ» «Константин Струков сдал золото».