Геленджик пошел на взлет
Во сколько обойдутся билеты на рейс на черноморский курорт
Аэропорт Геленджика принял первый регулярный рейс за три года.
Самолет компании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в 11:20, полет занял чуть больше трех часов. Загрузка борта составила 95%, заняты 175 из 183 кресел в салоне. Продажи билетов стартовали 9 июля: тогда за сутки цены выросли больше чем в два раза, с 18 тыс. руб. до 50 тыс. руб. В тот же день число поисковых запросов размещения в городе выросло на 92%, а число бронирований — на 14%, сообщал сервис «Островок».
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Во сколько обойдутся билеты на рейс в Геленджик? Шеф-редактор “Ъ — Кубань-Черноморье” Дмитрий Михеенко отметил, что ажиотаж возник еще и на фоне экологических проблем в регионе. По его словам, постепенно цены могут скорректироваться: «Поскольку у нас ситуация на побережье не самая лучшая из-за катастрофы в Черном море, из-за оттока туристов из Анапы, естественно, люди устремились в Геленджик. Именно с этим связан ажиотаж вокруг этого аэропорта.
Возможно, в связи с этим пройдет прямо пиковый туристический сезон, которого еще не бывало на этом курорте прежде. Думаю, что во многом спасут ситуацию лоукостеры.
Smartavia, "Победа" и "Уральские авиалинии" достаточно популярны, как и "Азимут" со своими лайнерами Sukhoi Superjet. Полагаю, что спрос сохранится как минимум до конца бархатного сезона. Кроме того, Геленджик же позиционирует себя как круглогодичный курорт. Там зимой достаточно много интересных активностей. Если резюмировать, то аэропорт — это для города действительно спасение».
В августе самый бюджетный билет можно купить за 14 тыс. руб., что в два раза меньше, чем сейчас. Расширение предложения и рейсы лоукостеров могут выравнять стоимость до уровня Сочи, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Было предсказуемо, что первые полеты с учетом динамического ценообразования и их небольшого количества, повышенного спроса, будут очень высокими по цене. Мы видим, что перевозчики ставят уже большое количество перелетов. На таком фоне мы ожидаем стабилизации уровня цен, и они должны быть в чем-то схожи с рейсами в Сочи. Однозначно расширение предложения приведет к этому. Если посмотреть, кстати, цены в августе, то с учетом расширения перевозки стоимость билета в одну сторону стартует от 14 тыс. руб. Это нормально для этого периода. Если взглянуть на цифры, особого ажиотажа нет. Есть просто возвращение отложенного спроса. Туристам, которые традиционно путешествовали в Геленджик, приходилось ехать долгим трансфером из Сочи, и сейчас они просто переориентируются на прямые рейсы».
Возобновление рейсов в Геленджик уже запланировали многие авиакомпании. «Уральские авиалинии» начнут полеты с 24 июля, Utair — с 28-го. Лайнер S7 Airlines отправится в Геленджик из Новосибирска 7 августа, а на следующий день начнут выполняться рейсы из Москвы. Авиакомпании Red Wings и «Азимут» пока только рассматривают возможность возобновления перелетов. Росавиация разрешила их выполнение с 10 июля в дневное время с 8:30 до 20:00.
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