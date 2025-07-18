Геленджик пошел на взлет

Аэропорт Геленджика принял первый регулярный рейс за три года.

Самолет компании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в 11:20, полет занял чуть больше трех часов. Загрузка борта составила 95%, заняты 175 из 183 кресел в салоне. Продажи билетов стартовали 9 июля: тогда за сутки цены выросли больше чем в два раза, с 18 тыс. руб. до 50 тыс. руб. В тот же день число поисковых запросов размещения в городе выросло на 92%, а число бронирований — на 14%, сообщал сервис «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эрик Романенко / ТАСС Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Во сколько обойдутся билеты на рейс в Геленджик? Шеф-редактор “Ъ — Кубань-Черноморье” Дмитрий Михеенко отметил, что ажиотаж возник еще и на фоне экологических проблем в регионе. По его словам, постепенно цены могут скорректироваться: «Поскольку у нас ситуация на побережье не самая лучшая из-за катастрофы в Черном море, из-за оттока туристов из Анапы, естественно, люди устремились в Геленджик. Именно с этим связан ажиотаж вокруг этого аэропорта.

Возможно, в связи с этим пройдет прямо пиковый туристический сезон, которого еще не бывало на этом курорте прежде. Думаю, что во многом спасут ситуацию лоукостеры.

Smartavia, "Победа" и "Уральские авиалинии" достаточно популярны, как и "Азимут" со своими лайнерами Sukhoi Superjet. Полагаю, что спрос сохранится как минимум до конца бархатного сезона. Кроме того, Геленджик же позиционирует себя как круглогодичный курорт. Там зимой достаточно много интересных активностей. Если резюмировать, то аэропорт — это для города действительно спасение».

В августе самый бюджетный билет можно купить за 14 тыс. руб., что в два раза меньше, чем сейчас. Расширение предложения и рейсы лоукостеров могут выравнять стоимость до уровня Сочи, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Было предсказуемо, что первые полеты с учетом динамического ценообразования и их небольшого количества, повышенного спроса, будут очень высокими по цене. Мы видим, что перевозчики ставят уже большое количество перелетов. На таком фоне мы ожидаем стабилизации уровня цен, и они должны быть в чем-то схожи с рейсами в Сочи. Однозначно расширение предложения приведет к этому. Если посмотреть, кстати, цены в августе, то с учетом расширения перевозки стоимость билета в одну сторону стартует от 14 тыс. руб. Это нормально для этого периода. Если взглянуть на цифры, особого ажиотажа нет. Есть просто возвращение отложенного спроса. Туристам, которые традиционно путешествовали в Геленджик, приходилось ехать долгим трансфером из Сочи, и сейчас они просто переориентируются на прямые рейсы».

Возобновление рейсов в Геленджик уже запланировали многие авиакомпании. «Уральские авиалинии» начнут полеты с 24 июля, Utair — с 28-го. Лайнер S7 Airlines отправится в Геленджик из Новосибирска 7 августа, а на следующий день начнут выполняться рейсы из Москвы. Авиакомпании Red Wings и «Азимут» пока только рассматривают возможность возобновления перелетов. Росавиация разрешила их выполнение с 10 июля в дневное время с 8:30 до 20:00.

Фотогалерея В Геленджик по воздуху Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Аэропорт Геленджика возобновил работу с 10 июля. Воздушная гавань будет принимать и отправлять самолеты с 08:30 до 20:00 мск Фото: Саркис Айвазян Несмотря на трехлетний простой, аэропорт не был законсервирован: технические службы регулярно проводили тестирование инфраструктуры, сохраняя ее в рабочем состоянии. За это время было проведено 150 внутренних тренировок с участием персонала, который, по данным администрации, не только сохранился, но и был частично усилен Фото: Саркис Айвазян По мнению ассоциации туроператоров России, число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза на фоне открытия воздушной гавани. Предполагается, что кратный рост турпотока возможен при условии, что цены на авиабилеты будут сопоставимы с тарифами в Сочи или ниже Фото: Саркис Айвазян Парковка в аэропорту Геленджика будет стоить 300 руб. Бесплатный подъезд к терминалу возможен в течение 15 минут с момента въезда. Стоимость суточной парковки составляет 700 руб. Фото: Саркис Айвазян По данным «Аэрофлота» полеты будут осуществляться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 с эконом- и бизнес-классами. В аэропорту Геленджика будут работать 13 стоек регистрации и 6 выходов на посадку Фото: Саркис Айвазян С 25 июля полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Геленджик станут ежедневными Фото: Саркис Айвазян Гендиректор аэропорта «Геленджик» Иван Таранченко уточнил, что в ближайшее время авиагавань готова одновременно обслуживать не более трех рейсов Фото: Саркис Айвазян Инфраструктурные возможности аэропорта значительно расширены после ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в 2021 году, увеличившего пропускную способность в два раза. До конца 2025 года планируется завершить модернизацию всей аэродромной инфраструктуры Фото: Саркис Айвазян В новом здании терминала оборудованы 13 стоек регистрации и шесть выходов на посадку — вдвое больше, чем в прежнем. При строительстве были сохранены природные элементы ландшафта, включая скалистый обрыв, который укрепили, а прилегающую территорию благоустроили, высадив 45 крымских сосен Фото: Саркис Айвазян По данным Российского союза туриндустрии, возобновление работы аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на авиагавань в Сочи Фото: Саркис Айвазян Сейчас около 60% туристов приезжают в Краснодарский край на автомобилях, 40% — используют авиа- и ж/д транспорт. Однако основная нагрузка приходится на аэропорт Сочи Фото: Саркис Айвазян Ситуацию с открытием аэропорта Геленджика прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что как только будут созданы необходимые условия, аэропорт Крыма также может начать работу Фото: Саркис Айвазян Господин Песков также заявил о приоритете безопасности при открытии аэропортов на юге. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности запустить работу аэропорта Симферополя по распоряжению президента России Владимира Путина. Кроме того, Международный аэропорт Краснодара также готов начать работу в случае распоряжения Росавиации Фото: Саркис Айвазян Аэропорт Геленджика может принять до 160 тыс. туристов в 2025 году Фото: Саркис Айвазян В 2021 году аэропорт обслуживал по 228 тыс. пассажиров на прилет и вылет в июле и августе (около 110 тыс. человек в месяц). Текущие показатели будут скромнее из-за поэтапного восстановления авиасообщения Фото: Саркис Айвазян Менее чем за сутки с 9 на 10 июля стоимость билетов на первые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик выросла почти втрое. Цена поднялась с 17,8 до 50,2 тыс. руб. Обратно из Геленджика в Москву билеты стоили около 42,1 тыс. руб., время в пути — 3 часа 55 минут Фото: Саркис Айвазян В аэропорту Геленджика, готовящемся к открытию, объявили набор персонала по различным специальностям. ООО «Аэропорт Геленджик» разместили 21 вакансию на портале HH.ru Фото: Саркис Айвазян В аэропорт требуются менеджеры по туризму (от 49,2 тыс. руб.), электромонтеры (от 52 тыс. руб.), медицинские сестры (от 43,1 тыс. руб.) и инженеры-орнитологи (от 71,8 тыс. руб.). Также требуются диспетчер пульта оперативного управления (42,5 тыс. руб.), мойщик воздушных судов (42,6 тыс. руб.) и инспектор по досмотру (46,7 тыс. руб.) Фото: Саркис Айвазян Параллельно ведется подбор кадров в закрытый аэропорт Краснодара. Компания «Аэродинамика» предлагает 58 вакансий, среди которых инженер-конструктор (от 170 тыс. руб.), диспетчер (от 43,2 тыс. руб.) и кинолог (от 41,5 тыс. руб.) Фото: Саркис Айвазян 10 июля стало известно, что «Аэрофлот» увеличит частоту авиарейсов Москва — Геленджик. С 18 июля рейсы будут выполняться ежедневно (кроме 21 июля), а с 1 августа добавится второй ежедневный рейс, сообщает пресс-служба авиаперевозчика Фото: Саркис Айвазян Цены на частные дома в Геленджике могут вырасти на 20% после открытия аэропорта. Сейчас средняя цена такого жилья составляет 26,7 млн руб., что на 28% ниже, чем в Сочи (36,9 млн руб.) Фото: Саркис Айвазян Количество бронирований отелей в Геленджике выросло на 14% на фоне новостей об открытии авиасообщения Фото: Саркис Айвазян Помимо Геленджика, интерес увеличился к близлежащим к аэропорту направлениям. Число поисковых запросов на гостиницы и отели в Джубге выросло на 44%, в Дивноморском — на 34%, в Кабардинке — на 17%, в Новороссийске — на 11%, в Анапе и Витязево — на 8% Фото: Саркис Айвазян 11 июля стало известно, что компания S7 с августа запускает рейсы в Геленджик из Новосибирска и Москвы. Рейсы из аэропорта Толмачево будут выполняться дважды в неделю, а из Домодедово — четыре раза в неделю Фото: Саркис Айвазян 12 июля «Уральские авиалинии» также открыли продажу билетов на рейсы в Геленджик. Рейсы будут выполняться из московского аэропорта Домодедово Фото: Саркис Айвазян В интернете появились поддельные страницы популярных авиаагрегаторов, предлагающие билеты Москва–Геленджик по 35,8 тыс. рублей. Мошенники используют схему «Мамонт» — имитируют как покупку, так и возврат билетов Фото: Саркис Айвазян Июльская загрузка отелей в Геленджике достигла 68%. Возобновление авиасообщения пока незначительно повлияло на турпоток - еженедельный рост бронирований составляет около 10% Фото: Саркис Айвазян Ежедневно курорт принимает порядка 20 тыс. туристов. При этом аэропорт Геленджика, который возобновил работу 9 июля, пока может обслуживать не более 1 тыс. пассажиров в сутки. Ожидается, что этот показатель вырастет только к августу Фото: Саркис Айвазян 17 июля стало известно, что компания Utair начнет выполнять авиайрейсы по маршруту «Сургут — Геленджик». Полеты будут выполняться по средам с вылетом в 07:50 и прибытием в 11:50. Рейсы будут доступны с 30 июля до 22 октября 2025 года Фото: Саркис Айвазян 9 июля стало известно, что «Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Геленджик, первый пассажирский самолет приняли 18 июля Фото: Саркис Айвазян 17 июля о намерении запустить рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик также сообщила авиакомпания SmartAvia. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам (вылет в 6:55) и по субботам (в 8:40) Фото: Саркис Айвазян Первый рейс в аэропорту приземлился в 15:30 мск 18 июля Фото: Саркис Айвазян Самолет успешно сел на пустую взлетно-посадочную полосу Фото: Саркис Айвазян Следующая фотография 1 / 33 Аэропорт Геленджика возобновил работу с 10 июля. Воздушная гавань будет принимать и отправлять самолеты с 08:30 до 20:00 мск Фото: Саркис Айвазян Несмотря на трехлетний простой, аэропорт не был законсервирован: технические службы регулярно проводили тестирование инфраструктуры, сохраняя ее в рабочем состоянии. За это время было проведено 150 внутренних тренировок с участием персонала, который, по данным администрации, не только сохранился, но и был частично усилен Фото: Саркис Айвазян По мнению ассоциации туроператоров России, число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза на фоне открытия воздушной гавани. Предполагается, что кратный рост турпотока возможен при условии, что цены на авиабилеты будут сопоставимы с тарифами в Сочи или ниже Фото: Саркис Айвазян Парковка в аэропорту Геленджика будет стоить 300 руб. Бесплатный подъезд к терминалу возможен в течение 15 минут с момента въезда. Стоимость суточной парковки составляет 700 руб. Фото: Саркис Айвазян По данным «Аэрофлота» полеты будут осуществляться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 с эконом- и бизнес-классами. В аэропорту Геленджика будут работать 13 стоек регистрации и 6 выходов на посадку Фото: Саркис Айвазян С 25 июля полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Геленджик станут ежедневными Фото: Саркис Айвазян Гендиректор аэропорта «Геленджик» Иван Таранченко уточнил, что в ближайшее время авиагавань готова одновременно обслуживать не более трех рейсов Фото: Саркис Айвазян Инфраструктурные возможности аэропорта значительно расширены после ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в 2021 году, увеличившего пропускную способность в два раза. До конца 2025 года планируется завершить модернизацию всей аэродромной инфраструктуры Фото: Саркис Айвазян В новом здании терминала оборудованы 13 стоек регистрации и шесть выходов на посадку — вдвое больше, чем в прежнем. При строительстве были сохранены природные элементы ландшафта, включая скалистый обрыв, который укрепили, а прилегающую территорию благоустроили, высадив 45 крымских сосен Фото: Саркис Айвазян По данным Российского союза туриндустрии, возобновление работы аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на авиагавань в Сочи Фото: Саркис Айвазян Сейчас около 60% туристов приезжают в Краснодарский край на автомобилях, 40% — используют авиа- и ж/д транспорт. Однако основная нагрузка приходится на аэропорт Сочи Фото: Саркис Айвазян Ситуацию с открытием аэропорта Геленджика прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что как только будут созданы необходимые условия, аэропорт Крыма также может начать работу Фото: Саркис Айвазян Господин Песков также заявил о приоритете безопасности при открытии аэропортов на юге. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности запустить работу аэропорта Симферополя по распоряжению президента России Владимира Путина. Кроме того, Международный аэропорт Краснодара также готов начать работу в случае распоряжения Росавиации Фото: Саркис Айвазян Аэропорт Геленджика может принять до 160 тыс. туристов в 2025 году Фото: Саркис Айвазян В 2021 году аэропорт обслуживал по 228 тыс. пассажиров на прилет и вылет в июле и августе (около 110 тыс. человек в месяц). Текущие показатели будут скромнее из-за поэтапного восстановления авиасообщения Фото: Саркис Айвазян Менее чем за сутки с 9 на 10 июля стоимость билетов на первые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик выросла почти втрое. Цена поднялась с 17,8 до 50,2 тыс. руб. Обратно из Геленджика в Москву билеты стоили около 42,1 тыс. руб., время в пути — 3 часа 55 минут Фото: Саркис Айвазян В аэропорту Геленджика, готовящемся к открытию, объявили набор персонала по различным специальностям. ООО «Аэропорт Геленджик» разместили 21 вакансию на портале HH.ru Фото: Саркис Айвазян В аэропорт требуются менеджеры по туризму (от 49,2 тыс. руб.), электромонтеры (от 52 тыс. руб.), медицинские сестры (от 43,1 тыс. руб.) и инженеры-орнитологи (от 71,8 тыс. руб.). Также требуются диспетчер пульта оперативного управления (42,5 тыс. руб.), мойщик воздушных судов (42,6 тыс. руб.) и инспектор по досмотру (46,7 тыс. руб.) Фото: Саркис Айвазян Параллельно ведется подбор кадров в закрытый аэропорт Краснодара. Компания «Аэродинамика» предлагает 58 вакансий, среди которых инженер-конструктор (от 170 тыс. руб.), диспетчер (от 43,2 тыс. руб.) и кинолог (от 41,5 тыс. руб.) Фото: Саркис Айвазян 10 июля стало известно, что «Аэрофлот» увеличит частоту авиарейсов Москва — Геленджик. С 18 июля рейсы будут выполняться ежедневно (кроме 21 июля), а с 1 августа добавится второй ежедневный рейс, сообщает пресс-служба авиаперевозчика Фото: Саркис Айвазян Цены на частные дома в Геленджике могут вырасти на 20% после открытия аэропорта. Сейчас средняя цена такого жилья составляет 26,7 млн руб., что на 28% ниже, чем в Сочи (36,9 млн руб.) Фото: Саркис Айвазян Количество бронирований отелей в Геленджике выросло на 14% на фоне новостей об открытии авиасообщения Фото: Саркис Айвазян Помимо Геленджика, интерес увеличился к близлежащим к аэропорту направлениям. Число поисковых запросов на гостиницы и отели в Джубге выросло на 44%, в Дивноморском — на 34%, в Кабардинке — на 17%, в Новороссийске — на 11%, в Анапе и Витязево — на 8% Фото: Саркис Айвазян 11 июля стало известно, что компания S7 с августа запускает рейсы в Геленджик из Новосибирска и Москвы. Рейсы из аэропорта Толмачево будут выполняться дважды в неделю, а из Домодедово — четыре раза в неделю Фото: Саркис Айвазян 12 июля «Уральские авиалинии» также открыли продажу билетов на рейсы в Геленджик. Рейсы будут выполняться из московского аэропорта Домодедово Фото: Саркис Айвазян В интернете появились поддельные страницы популярных авиаагрегаторов, предлагающие билеты Москва–Геленджик по 35,8 тыс. рублей. Мошенники используют схему «Мамонт» — имитируют как покупку, так и возврат билетов Фото: Саркис Айвазян Июльская загрузка отелей в Геленджике достигла 68%. Возобновление авиасообщения пока незначительно повлияло на турпоток - еженедельный рост бронирований составляет около 10% Фото: Саркис Айвазян Ежедневно курорт принимает порядка 20 тыс. туристов. При этом аэропорт Геленджика, который возобновил работу 9 июля, пока может обслуживать не более 1 тыс. пассажиров в сутки. Ожидается, что этот показатель вырастет только к августу Фото: Саркис Айвазян 17 июля стало известно, что компания Utair начнет выполнять авиайрейсы по маршруту «Сургут — Геленджик». Полеты будут выполняться по средам с вылетом в 07:50 и прибытием в 11:50. Рейсы будут доступны с 30 июля до 22 октября 2025 года Фото: Саркис Айвазян 9 июля стало известно, что «Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Геленджик, первый пассажирский самолет приняли 18 июля Фото: Саркис Айвазян 17 июля о намерении запустить рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик также сообщила авиакомпания SmartAvia. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам (вылет в 6:55) и по субботам (в 8:40) Фото: Саркис Айвазян Первый рейс в аэропорту приземлился в 15:30 мск 18 июля Фото: Саркис Айвазян Самолет успешно сел на пустую взлетно-посадочную полосу Фото: Саркис Айвазян Смотреть

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Александра Майданская