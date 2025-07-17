Воронежского замминистра строительства отпустили без предъявления обвинений
Заместителя министра строительства Воронежской области Виталия Жебина, который вчера, 16 июля, был задержан для проведения следственных действий, отпустили домой без предъявления обвинений. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники в региональной власти и силовых структурах.
Петровская набережная в Воронеже
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
О задержании чиновника силовиками стало известно в среду — после прошедших во вторник, 15 июля, обысков в управлении строительной политики администрации Воронежа. Ранее господин Жебин работал в этом управлении. Обыски проводились по уголовному делу руководителя управления Евгения Шишкина и главы муниципальной дирекции единого госзаказчика Александра Кима. Следователи главка МВД по региону обвиняют их в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В основу дела легли материалы проверки ФСБ и прокуратуры, в ходе которой было выявлено хищение в 2022–2023 годах 37 млн руб. при размещении малых архитектурных форм на Петровской набережной. Вину чиновники не признают.
Процессуальный статус господина Жебина в деле остается неизвестным. Официальной информации о его задержании не было. Замминистра, телефон которого 16 июля весь день был недоступен, сегодня к вечеру ответил на звонок «Ъ-Черноземье», но воздержался от комментариев. В правительстве региона предпочли пока также не комментировать процессуальный статус господина Жебина.
Виталий Жебин занимает пост заместителя министра строительства с мая 2024 года. До этого, согласно открытым источникам, работал в управлении строительной политики мэрии. Имеет звание почетного строителя России.
Подробнее об уголовном деле о реконструкции Петровской набережной — в материале «Ъ-Черноземье»
Сергей Калашников, Сергей Толмачев