В управлении строительства мэрии Воронежа вновь идут обыски

Сотрудники оперативных органов проводят обыски в управлении строительной политики мэрии Воронежа по уголовному делу руководителя управления Евгения Шишкина и главы муниципальной дирекции единого госзаказчика Александра Кима, которых обвиняют в хищении более 37 млн руб. при реконструкции Петровской набережной (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В следственных действиях, как сообщили источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, участвует вице-мэр по градостроительству Дмитрий Гладких. Один из источников уточнил, что чиновника могут опросить в качестве свидетеля, и ему «вряд ли будут предъявлены претензии». Официальной информации о действиях оперативников нет.

Две недели назад сотрудники управления ФСБ по Воронежской области уже провели обыски в управлении строительной политики, после чего под стражу были заключены господи Шишкин и Ким. На прошлой неделе МВД предъявило им обвинение в мошенничестве. Вину они не признают.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Толмачев