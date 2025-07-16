Задержан замминистра строительства Воронежской области

После вчерашних обысков в управлении строительной политики администрации Воронежа силовики задержали заместителя министра строительства Воронежской области Виталия Жебина, который раньше работал в управлении. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офис министерства строительной политики Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Офис министерства строительной политики Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обыски, напомним, проводились по уголовному делу руководителя управления строительной политики Евгения Шишкина и главы муниципальной дирекции единого госзаказчика Александра Кима. Главное управление МВД по региону обвиняет их в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В основу дела легли материалы проверки УФСБ и прокуратуры, в ходе которой было выявлено хищение в 2022–2023 годах 37 млн руб. при размещении малых архитектурных форм на Петровской набережной. Вину чиновники не признают.

Процессуальный статус господина Жебина неизвестен. Официальной информации о его задержании нет. Телефон чиновника выключен. Представитель ГУ МВД по региону сказал «Ъ-Черноземье», что «уточнит» информацию. Собеседники «Ъ-Черноземье» в строительной отрасли ожидают, что господина Жебина могут отпустить после того, как он предоставит всю интересующую следствие информацию.

Виталий Жебин занимает пост заместителя министра строительства с мая 2024 года. До этого, согласно открытым источникам, работал в управлении строительной политики мэрии. Имеет звание почетного строителя России.

Подробнее об уголовном деле о реконструкции Петровской набережной — в материале «Ъ-Черноземье»

Владимир Зоркий