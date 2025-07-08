Генерал вооружил следствие

Главная военная прокуратура (ГВП) направила в подмосковные суды уголовные дела бывшего директора парка «Патриот» полковника в отставке Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова, обвиняемых в хищении около 26 млн руб. На эти средства военные построили курировавшему их генералу армии Павлу Попову, бывшему замминистра обороны, как объект «Патриота» загородный дом с гаражом и баней. Самому генералу Попову помимо махинаций и служебного подлога предъявлено новое обвинение — в незаконном хранении оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В обвинение бывшему замминистра обороны Павлу Попову к должностным преступлениям добавили и незаконное хранение оружия

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В обвинение бывшему замминистра обороны Павлу Попову к должностным преступлениям добавили и незаконное хранение оружия

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ГВП утвердила обвинительные заключения по уголовным делам бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова, направив их в Одинцовский городской и гарнизонный военный суды.

Материалы, собранные ГВСУ Следственного комитета РФ (СКР), судьи рассмотрят в особом порядке за одно-два заседания, так как их фигуранты полностью признали свою вину, заключив досудебные соглашения о сотрудничестве с той же военной прокуратурой.

Полковнику и генерал-майору в СКР инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, Владимир Шестеров и Вячеслав Ахмедов, действуя в составе организованной группы с бывшим заместителем министра обороны Павлом Поповым, курировавшим «Патриот», совершили хищение бюджетных средств, введя при этом в заблуждение не только Минобороны, но и ряд строительных компаний и индивидуальных предпринимателей.

В результате на принадлежащем сыну генерала Попова земельном участке в садовом некоммерческом товариществе «Звезда» (деревня Александровка городского округа Красногорск) они организовали за счет средств, выделенных на обустройство парка, возведение и оборудование «под ключ» (с внутренней отделкой, оснащением мебелью, сантехникой и пр.) двухэтажного жилого дома площадью 190 кв. м, бани (ее можно использовать и как гостевой дом), а также гаража общей стоимостью около 26 млн руб. При этом по документам проведенные работы были оформлены как строительство объектов, вошедших в состав «Патриота».

В свою очередь, уголовное дело генерала армии Попова, отрицающего свою вину, продолжает расследоваться. Главному фигуранту помимо изначального мошенничества инкриминировали служебный подлог, поскольку именно он, по версии следствия, внес в официальные документы — акты о приемке выполненных работ, счета-фактуры, товарные накладные и счета на оплату по договорам — заведомо ложные сведения, на основании которых были перечислены деньги. Также его обвинили в незаконном хранении найденного при обыске охотничьего ружья с патронами (ст. 222 УК РФ). Кроме того, не исключено, что генерал Попов может стать фигурантом еще одного расследования, непосредственно связанного с коррупцией, отмечает источник “Ъ”, близкий к следствию. Сам генерал, страдающий от ряда тяжелых заболеваний, периодически попадает из СИЗО в больницу, поэтому расследование в его отношении может затянуться на неопределенный срок.

Николай Сергеев