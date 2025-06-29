Следствие ведут в реанимации

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовных дел бывшего директора парка «Патриот» полковника в отставке Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова, обвиняемых в хищении 30 млн руб. бюджетных средств. В настоящее время фигуранты, заключившие с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, знакомятся с материалами расследования, которые направят в Одинцовский гарнизонный военный суд. В свою очередь, бывший замминистра обороны генерал армии Павел Попов, на которого они дали показания, не выходит из реанимации.

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По данным “Ъ”, об окончании расследования Главное военное следственное управление СКР объявило фигурантам в середине июня, после чего они начали знакомиться с материалами дел, каждое из которых суд рассмотрит отдельно. Обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за которое грозит до десяти лет заключения. Впрочем, «досудебщикам» не может быть назначено более половины этого срока.

Как уже сообщал “Ъ”, ранее господа Ахмедов и Шестеров дали показания на бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, который осуществлял «общее руководство» культурно-выставочным центром «Патриот» (ФГАУ КВЦ «Патриот») и парком «Патриот», расположенным в Подмосковье в городском округе Одинцово.

Следствие полагает, что за счет бюджетных средств, выделяемых на обслуживание и обустройство парка, замминистра обеспечил строительство своего загородного дома площадью 190 кв. м и хозяйственной постройки в 108 «квадратов», расположенных в садовом некоммерческом товариществе «Звезда» в деревне Александровка городского округа Красногорск, а также «техническое и хозяйственное обслуживание своего участка» площадью 0,3 га. Дом строили задействованные в парке «Патриот» работники. В общей сложности СКР счел украденными не менее 30 млн руб.

По версии следствия, деньги были похищены с 2021 года по июль 2024 года путем заключения от имени парка «Патриот» и КВЦ «Патриот» договоров с различными фирмами и индивидуальными предпринимателями на ремонт и обслуживание электросетей и коммунального хозяйства парка, поставку стройматериалов и выполнение различных подрядных работ, а также техническое обслуживание, уборку зданий и помещений парка и КВЦ. Объем указанных в договорах работ либо существенно завышался, либо они не выполнялись вовсе, как, например, санитарное обслуживание помещений, которое было возложено на ИП Куваева.

Контролировать выполнение контрактов с последним было поручено главбуху конгрессно-выставочного центра «Патриот» Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок центра Ивану Трифоногло, которые, впрочем, закрывали глаза на свои обязанности за взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В марте 2025 года оба по приговору суда получили по девять лет колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн руб. каждый. Данное уголовное дело не имеет отношения к делу господина Попова, который в свое время допрашивался по нему как свидетель.

Задержанные в августе 2024 года Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров с самого начала стали сотрудничать со следствием.

В то же время господин Попов, который был отправлен в СИЗО «Лефортово», вину не признал, утверждая, что отнюдь не за бесплатно построил бревенчатый дом, дизайн которого ему приглянулся после того, как два аналогичных дома возвели в парке «Патриот» для приема гостей. Попросив подчиненных организовать строительство его дачи, замминистра заявил, что передал наличными господину Шестерову 17 млн руб. на покупку стройматериалов и осуществление работ. При этом никаких расписок он с подчиненных не брал.

Их признательные показания генерал армии Павел Попов расценил как способ избежать заключения под стражу. Напомним, что изначально следствие настаивало на заключении в СИЗО генерала Шестерова, однако 235-й гарнизонный военный суд просьбу отклонил и «с учетом состояния здоровья» отправил фигуранта под домашний арест. Господин Ахмедов был взят под стражу, но уже через полтора месяца также оказался под арестом дома.

Что же касается 68-летнего Павла Попова, то почти за десять месяцев нахождения в изоляторе защита безуспешно пыталась добиться смягчения ему меры пресечения.

Несмотря на наличие у генерала целого списка заболеваний, среди которых сахарный диабет второго типа, хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь и сосудистые заболевания, суд неизменно продлял его арест. При этом за последние полтора месяца генерал трижды оказывался в больнице. Как рассказал “Ъ” его адвокат Денис Сагач, в первый раз это произошло 3 мая, когда его подзащитный, который жаловался на боли в поясничной области, с температурой 39 градусов был госпитализирован по скорой с обострением пиелонефрита. Затем его еще дважды доставляли в больницу, в том числе в Институт имени Склифосовского, где он в настоящее время находится в тяжелом состоянии в реанимации. Однако нахождение фигуранта в больнице не помешало суду 18 июня продлить экс-замминистра обороны арест еще на месяц, до 21 июля. Защитник выразил опасения, что без надлежащего лечения, которое «невозможно обеспечить в условиях СИЗО», его подзащитный может «просто не дожить до суда».

Ранее СКР сообщал, что помимо загородного дома в собственности у господина Попова и членов его семьи обнаружили многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость имущества была оценена более чем в 500 млн руб. Впрочем, защита генерала отрицает принадлежность дорогостоящего имущества генералу и утверждает, что данная информация не соответствует действительности. По словам адвоката Дениса Сагача, в рамках уголовного дела под арест попали лишь загородный дом генерала Попова в Красногорске, принадлежащие ему несколько соток земли в Химках, а также земля в Рузе. Последняя находится в собственности семьи уже 20 лет, пояснил защитник. Он добавил, что до своего задержания Павел Попов вместе с женой проживал в ведомственной квартире в Москве и она не была арестована.

Мария Локотецкая