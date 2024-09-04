Генерал армии защитился Конституцией

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову. Вину в хищении путем мошенничества 30 млн руб., выделенных на функционирование подмосковного военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» и конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот», генерал армии запаса не признал, несмотря на показания других фигурантов, которые, по данным “Ъ”, пожелали заключить досудебные соглашения о сотрудничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отправил генерала Попова в «Бутырку», но оказался он в «Лефортово»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Суд отправил генерала Попова в «Бутырку», но оказался он в «Лефортово»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Предъявление обвинения 67-летнему Павлу Попову уложилось в полчаса. Фигуранта, который по решению 235-го гарнизонного военного суда должен был оказаться в СИЗО «Бутырка», но в итоге, как выяснил “Ъ”, был распределен все же в «Лефортово», доставили в Главное военное следственное управление СКР во второй половине дня.

Вину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Павел Попов не признал. Защищающий фигуранта адвокат из АК «Барристер» Игорь Дюкин подтвердил “Ъ” данную информацию Следственного комитета, сообщив, что его подзащитный от дачи показаний отказался. «Попов вину не признал и пока решил воздержаться от дачи показаний, воспользовавшись 51-я статьей Конституции, дающей право гражданину не свидетельствовать против себя или своих близких родственников»,— сказал господин Дюкин. От дальнейших комментариев защитник отказался, сославшись на тайну следствия.

В СКР тем временем отметили, что «ряд фигурантов сотрудничают со следствием» и дают изобличающие генерала Попова показания. Очевидно, что речь идет об арестованном 3 августа бывшем директоре парка «Патриот» полковнике в отставке Вячеславе Ахмедове и отправленном 7 августа под домашний арест заместителе начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майоре Владимире Шестерове. Как ранее сообщил “Ъ”, оба изначально признали вину и дали показания, которые позволили задержать, а затем и арестовать 29 августа Павла Попова. На последнего было возложено «общее руководство» культурно-выставочным центром «Патриот» (ФГАУ КВЦ «Патриот») и парком «Патриот».

Как ранее сообщал “Ъ”, следствие считает Попова организатором преступной группы, в которую в 2021 году вошли Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Шестеров, а также неустановленные военнослужащие Минобороны России, должностные лица парка «Патриот» и КВЦ «Патриот» и предприниматели.

Как выяснил СКР, под руководством Попова соучастники с 2021 года по июль 2024 года смогли похитить «не менее 30 млн руб.», которые были выделены из бюджета на обеспечение деятельности и функционирование «Патриотов». Это было сделано путем заключения договоров с ООО «Архитектурная строительная компания» и «Компания инженер», а также ИП Марамыгин А. А. и ИП Куваева О. В. на ремонт и обслуживание электросетей, коммунального хозяйства парка, поставку материалов и выполнение таких подрядных работ, как техническое обслуживание и уборка зданий и помещений.

Объем работ, полагает следствие, был существенно завышен или же они не выполнялись вовсе. Украденные бюджетные средства ушли, в частности, на строительство и обустройство дома генерала Попова, расположенного на участке площадью 3 га в деревне Александровка в Красногорске.

По сведениям “Ъ”, Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров (у последнего оказался целый ряд заболеваний, который не позволил взять его под стражу) согласились заключить досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой.

В перспективе они позволят фигурантам получить сроки, не превышающие две трети от максимально возможного по ч. 4 ст. 159 УК десятилетнего заключения. По данным “Ъ”, аналогичная сделка, по условиям которой фигурант должен не только признать вину, но также оказать содействие расследованию, изобличив неизвестных ему соучастников преступления или рассказав о новых эпизодах, была предложена и Павлу Попову, но тот от нее отказался.

Впрочем, это не мешает генералу впоследствии согласиться с обвинением и возместить причиненный государству ущерб, что будет являться смягчающим обстоятельством и повлияет на размер наказания, которое также не может превышать более двух третей от максимума. С учетом того что у фигуранта, по данным СМИ, была найдена недвижимость на сумму 500 млн руб., эта проблема может оказаться вполне решаемой.

Мария Локотецкая