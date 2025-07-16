Хаменеи пригрозил США и Израилю «еще более сильным» ударом в случае новых атак

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готова ответить на новые удары со стороны Израиля и США. Господин Хаменеи подчеркнул, что новый удар Ирана будет намного сильнее его прошлой атаки по американской военно-воздушной базе «Аль-Удейд» в Катаре, сообщает TRT Global.

«Наш народ не боится ни США, ни их пса на поводке — сионистского режима», — заявил он в эфире государственного телевидения.

В конце июня Али Хаменеи заявил, что в результате американских атак на иранские ядерные объекты не произошло «ничего существенного». В то же время, по его словам, американцы преуменьшают ущерб от атаки Тегерана на американскую военную базу в Катаре.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран развернул ответную операцию. Взаимные атаки продолжались 12 дней. 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал военные базы Штатов в Ираке и Катаре. Одна из них — крупнейшая в регионе база «Аль-Удейд».