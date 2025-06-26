Хаменеи заявил, что США преуменьшают ущерб от атаки на военную базу в Катаре

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в первом обращении к нации после завершения 12-дневной войны заявил, что американцы преуменьшают ущерб от атаки Тегерана на американскую военную базу в Катаре. Аятолла также пригрозил новым нападением на американские объекты в случае повторной атаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

По словам верховного лидера Ирана, президент США Дональд Трамп «преувеличил события невероятным образом». «Оказалось, что ему нужно было это преувеличение. Любой, кто слышал эти слова, понял, что за ними стоит иная правда»,— добавил Али Хаменеи. Аятолла также выразил мнение, что все это было необходимо президенту США ради зрелищности.

В обращении Али Хаменеи также выступил с заявлением, что в результате боевых действий Иран победил не только Израиль, но и США. По его словам, Вашингтон вступил в войну только потому, что иначе Израиль был бы уничтожен.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран развернул ответную операцию. Взаимные атаки продолжались 12 дней. 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал военные базы Штатов в Ираке и Катаре. В ночь на 24 июня Дональд Трамп заявил о соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Военно-воздушная база «Аль-Удейд» — крупнейшая в регионе американская база. Иран атаковал ее в понедельник. В своем заявлении Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес «мощный и разрушительный ракетный удар» в рамках операции «Благовещение победы» в ответ на «вопиющую военную агрессию» США против ядерных объектов Ирана. В Катаре заявили, что Иран выпустил 19 ракет, но только одна из них достигла территории базы, где взорвалась на открытом пространстве.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».

Анастасия Домбицкая