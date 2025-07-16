«Туполев» готов заключить новые контракты по Ту-214 после 2027 года
Представитель «Туполева» заявила о готовности компании к заключению новых контрактов на поставку самолетов Ту-214 после 2027 года. Об этом адвокат рассказала в ходе заседания в Арбитражном суде Татарстана, передает корреспондент «Ъ Волга-Урал».
Самолет Ту-214 производства Казанского авиационного завода (филиал авиационного завода «Туполев»)
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Туполев» выступал ответчиком в иске «Татнефти». Представитель компании из Москвы сообщила, что сейчас авиазавод загружен, т. к. изготавливает самолеты для истца, а также проводит сервисные работы по судам, которые используются в СВО.
«„Туполев“ на данный момент исполняет 85% государственного оборонного заказа», — заявила адвокат.
Она также уточнила, что прибыльность по контракту с гособоронзаказом составляет только 4%.
Арбитражный суд Татарстана обязал «Туполев» выплатить «Татнефти» почти 6,2 млрд руб. В ходе заседания стало известно, что ответчик должен был поставить компании из республики два самолета.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил определить точные сроки выпуска импортозамещенных самолетов Ту-214.