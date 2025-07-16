«Туполев» готов заключить новые контракты по Ту-214 после 2027 года

Представитель «Туполева» заявила о готовности компании к заключению новых контрактов на поставку самолетов Ту-214 после 2027 года. Об этом адвокат рассказала в ходе заседания в Арбитражном суде Татарстана, передает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Ту-214 производства Казанского авиационного завода (филиал авиационного завода «Туполев»)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Самолет Ту-214 производства Казанского авиационного завода (филиал авиационного завода «Туполев»)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Туполев» выступал ответчиком в иске «Татнефти». Представитель компании из Москвы сообщила, что сейчас авиазавод загружен, т. к. изготавливает самолеты для истца, а также проводит сервисные работы по судам, которые используются в СВО.

«„Туполев“ на данный момент исполняет 85% государственного оборонного заказа», — заявила адвокат.

Она также уточнила, что прибыльность по контракту с гособоронзаказом составляет только 4%.

Арбитражный суд Татарстана обязал «Туполев» выплатить «Татнефти» почти 6,2 млрд руб. В ходе заседания стало известно, что ответчик должен был поставить компании из республики два самолета.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил определить точные сроки выпуска импортозамещенных самолетов Ту-214.

Диана Соловьёва