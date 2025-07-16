Мишустин поручил установить точные сроки выпуска импортозамещенного Ту-214

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости установить конкретные сроки выпуска импортозамещенных самолетов Ту-214 и вертолетов «Ансат». Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Нужно установить конкретные сроки для каждого типа воздушного судна. В том числе для импортозамещенных версий хорошо известных моделей Ту-214 и Ил-96—300», — рассказал Михаил Мишустин.

Сроки также необходимо установить для ряда вертолетов, среди которых легкий «Ансат». Его производством занимается Казанский вертолетный завод.

Премьер-министр РФ заявил, что отставаний в планах допускать нельзя.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что в 2027–2028 годах выпуск Ту-214 планируют довести до 20 единиц в год.

Диана Соловьёва