«Туполев» обязали выплатить «Татнефти» 6,2 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск «Татнефти» к «Туполеву» и обязал организацию выплатить истцу более 5,6 млрд руб. неосновательного обогащения, 556 млн руб. неустойки, 8 млн руб. госпошлины. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала заседания.

Ранее «Татнефть» требовала взыскать с ответчика 5,6 млрд руб. и 1,8 млрд руб. неустойки.

Стороны не разглашали подробности спора и даже ходатайствовали о проведении судебного процесса в закрытом формате. Представитель истца аргументировал позицию тем, что материалы дела содержат информацию о государственном оборонном заказе. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. В ходе заседания стало известно, что ответчик поставил «Татнефти» два самолета.

Диана Соловьёва