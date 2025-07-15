«Винлаб» прикрыл лавочку

В работе сети алкомаркетов «Винлаб» произошел масштабный сбой. По меньшей мере два дня закрыты розничные магазины и приостановлены онлайн-продажи. О проблемах с выполнением заказов сообщают и пользователи, ранее оформившие покупки через сайт алкоритейлера. Сейчас его главная страница встречает сообщением о проведении технических работ. Об этом же сообщают и на горячей телефонной линии. “Ъ FM” направил в «Винлаб» запрос и ждет ответа. Компания объявила о неполадках в работе в понедельник, 14 июля, в аккаунтах сети говорится, что «команда прилагает все усилия для оперативного возобновления работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотобанк Лори Фото: Фотобанк Лори

В некоторых помещениях «Винлаба» расположены и постаматы с посылками, которые тоже сложно получить — двери магазинов закрыты. Два дня простоя для ритейлера — это потери в десятки миллионов рублей, говорит эксперт рынка алкогольной розницы Андрей Стерлин: «Ответственности ритейлера за поддержание магазинов в рабочем состоянии, по-моему, нет. Это частный бизнес. И если они не работают, они теряют деньги, порядка 200-250 млн руб. выручки в день из-за такого простоя. Конечно, будет мультиплицирующий эффект, связанный с перебоями в снабжении, с отношениями с поставщиками.

Это большая неприятность для сети, тем более такой большой. Даже если предположить, что там единицы процентов их оборота — это крупные заказы, они не могут их выполнить. Какая-то часть, возможно, попробует с них какие-то неустойки стрясти. Создать и поддерживать нормальную систему учета довольно дорого стоит. Чтобы она была прозрачной, удобной и позволяла очень оперативно следить за показателями бизнеса в самых разных разрезах. Это довольно существенная статья расходов».

Сайт Downdetector зафиксировал многочисленные жалобы от граждан на работу онлайн-сервисов алкомаркета. В мае 2024-го крупный сбой произошел в сервисе доставки СДЭК. Тогда речь шла о взломе компьютерных сетей с использованием вируса-шифровальщика. Спустя месяц хакеры атаковали системы розничных универсамов «Верный». В комментариях социальных сетей «Винлаба» появляются сообщения, что магазины закрыты из-за атаки на серверы. Пользователи описывают случаи оплаты покупки онлайн и зависших заказов без статуса доставки.

Говорить об источнике сбоя рано и решение проблемы может занять у IT-служб «Винлаба» не один день, считает замглавы направления информационной безопасности компании «Контур.Эгида» Юрий Драченин: «На самом деле непонятно, что случилось, но если это вирус-шифровальщик, то это классическая атака с вполне возможным вымоганием денег. И здесь руководство и служба ИБ должны решать, что делать. Если есть бэкапы, конечно же, необходимо восстанавливать систему до того момента, на котором есть последние записи. Проблемы с бизнесом — это колоссальнейшие убытки: вся дневная выручка в минус, а все затраты остаются теми же, какие есть.

С репутацией проблема, но это вообще отдельная тема. Потому что постоянные клиенты задумаются, ходить ли, делать ли заказы какие-то через интернет-ресурсы. Если компания потом не возместит все своим клиентам, что они заказывали на праздники, предоплачивали, вполне возможны суды. Как говорится, за безопасность необходимо платить, при ее отсутствии расплачиваться. Сейчас так и происходит. Атаки на подобные ресурсы постоянны, они никогда не прекращались, а только усиливаются и становятся более успешными».

По данным “Ъ”, операционные показатели «Винлаб» в этом году стали снижаться. Прежде всего, замедлился рост продаж сети, их совокупный объем в первом квартале прибавил немногим более 19% год к году. В аналогичный период 2024-го рост оценивался в 36%.

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Станислав Крючков