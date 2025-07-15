Наливайки закрывают двери

В первой половине 2025 года франчайзи оставили на 42% меньше заявок на покупку франшиз пивных магазинов и маркетбаров. Интерес к этому бизнесу снижается из-за вводимых регионами ограничений на торговлю алкоголем в заведениях общепита и борьбы с «наливайками», предполагают эксперты. Участники рынка прогнозируют дальнейшее охлаждение спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как следует из имеющихся у “Ъ” данных портала TopFranchise, число заявок на покупку франшиз пивных магазинов и маркетбаров в январе—июне 2025 года сократилось на 42,49% год к году. Самое резкое падение наблюдалось в июне, когда количество запросов от предпринимателей снизилось на 25%. Отчасти это объясняется снижением трафика пивных магазинов и баров в первом полугодии — на 87% год к году.

По данным эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, в первой половине 2025 года число заявок на франшизы пивных магазинов сократилось на 17% год к году. Она связывает это с общим замедлением роста рынка франчайзинга.

Эксперт утверждает, что пивные магазины по-прежнему входят в число лидеров спроса, потому что в основном это недорогие проекты, не требующие особого предпринимательского опыта, а нужных для открытия локаций в регионах довольно много.

В то же время, продолжает госпожа Рождественская, развитие сегмента тормозят ограничительные инициативы в регионах и созданный вокруг этой темы информационный шум. «Такая же ситуация была несколько лет назад с вейпшопами, что привело к снижению интереса к развитию таких точек продаж со стороны предпринимателей»,— напоминает эксперт.

Интерес к пивным магазинам и барам сокращается в основном из-за начавшегося в 2024 году ужесточения ограничений продажи алкоголя в регионах, подтверждает основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин. С ноября прошлого года правительства ряда российских регионов, включая Московскую, Вологодскую, Кировскую, Костромскую области, а также Калмыкию, Камчатский край, Ханты-Мансийский и Еврейский автономные округа, начали вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в рамках борьбы с так называемыми наливайками (см. “Ъ” от 3 апреля).

Точечные ограничения регионального формата негативно влияют на развитие малого бизнеса, предприниматели будут вынуждены работать в убыток из-за запрета или ограничения на продажу алкоголя, соглашается управляющий партнер The Last Bar Давид Автандилов. Впрочем, по его мнению, в Москве не стоит ожидать спада открытий таких заведений.

Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области, ноябрь 2024 года, об ограничении продаж алкоголя в регионе в интервью “Ъ”:

Мы идем своим путем: за нами правда, здравый смысл и священная необходимость.

Господин Желагин говорит, что сейчас отрасль обеляется и многие заведения сталкиваются с возросшим госрегулированием, работой с системой маркировки и ЕГАИС. «Если раньше риск наказания со стороны власти был невелик, то сейчас другая ситуация»,— добавляет он. Хотя глобальных изменений еще не наступило, из-за неопределенности все меньше новых игроков готовы заходить в этот бизнес, констатирует эксперт.

Снижение интереса также может быть связано с ростом стоимости импортной пивной продукции — на 15% за последние полгода, говорит Давид Автандилов.

Одним из основных направлений дистрибуции такой зарубежной продукции являются заведения общепита. С начала 2025 года пошлина на поставки пива из недружественных стран выросла в 10 раз — с €0,1 до €1 за литр.

Интереса к пивным франшизам продолжит снижаться, ожидает Николай Желагин. На рынке останутся только те компании, которые смогут предложить потенциальному франчайзи хорошие IT-услуги, бухгалтерские и юридические решения, а также прозрачные поставки, считает эксперт. Однако, отмечает он, большинство пивных франшиз формировались в тех условиях, когда такой спектр услуг был не нужен, поэтому найти их непросто.

По оценке господина Желагина, с начала 2025 года уже закрылось около 20% подобных заведений. В связи с этим эксперт ожидает начала консолидации в отрасли. При этом, заключает он, сами продажи пива не изменятся, а распределятся между оставшимися на рынке заведениями.

Владимир Комаров, Дарья Андрианова