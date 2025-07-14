Кая Каллас обвинила Израиль в недостаточной помощи Газе

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не видит существенных улучшений гуманитарной ситуации в секторе Газа. Она признала, что регион получает больше грузовиков и гуманитарных грузов, чем обычно, но Израиль предоставляет помощь в ограниченных количествах. Слова госпожи Каллас передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Израиль договорился с ЕС о существенном увеличении объемов поставок 10 июля. Стороны достигли соглашения по «очень конкретным» условиям. «Сколько грузовиков въедет, сколько переходов будет открыто, какие пункты раздачи будут установлены, чтобы люди могли получить помощь, включая распределение воды»,— говорила госпожа Каллас Bloomberg TV. Соглашение также предусматривает открытие нескольких маршрутов для доставки помощи и начало работы дополнительных пунктов пропуска на севере и юге сектора Газа.

В марте Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Газу. В правительстве страны заявляли, что пошли на это, потому что боевики «Хамаса» захватывают большую часть гуманитарной помощи. В мае, под давлением международного сообщества, поставки были возобновлены, отмечает Bloomberg.