Израиль: в Газу поступила первая за три месяца партия гуманитарной помощи

Первая партия из пяти грузовиков ООН с гуманитарной помощью была была пропущена в Газу через контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом». Об этом в понедельник сообщили в офисе Координатора действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT).

«В соответствии с рекомендацией ЦАХАЛ и директивой политического эшелона, пять грузовиков ООН с гуманитарной помощью, включая продукты питания для младенцев, были доставлены сегодня (в понедельник) через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом в сектор Газа. Вся гуманитарная помощь была доставлена после тщательной проверки службой безопасности Израиля»,— говорится в публикации COGAT в соцсети X.

В сообщении утверждается, что Армия обороны Израиля продолжит оказывать содействие поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа и контролировать, чтобы помощь не перехватывалась «Хамасом».

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер приветствовал решение израильского руководства пропустить гуманитарную помощь в анклав, однако назвали это «каплей в море». В своем комментарии он упоминул девять грузовиков ООН.

Власти Израиля на три месяца прекратили поставки помощи в Газу. 19 мая канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что на территорию сектора Газа будет разрешен ввоз продовольствия в «базовом объеме» для предотвращения голода в анклаве. В ЦАХАЛ такую меру объяснили «оперативной необходимостью расширения боевых действий против "Хамаса"».

Подробности — в материале «Ъ» «На Газу двинулись "Колесницы Гидеона"».