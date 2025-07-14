В Курской области четвертый раз за год сменился министр финансов

С 12 июля исполнять обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области начала Алла Сивцева, которая ранее занимала пост заместителя министра.

11 июля пост заместителя министра финансов и бюджетного контроля Курской области покинула Людмила Гапонова, которая возглавила ведомство после увольнения Инны Апонасенко с поста первого замминистра. Госпожа Апонасенко месяц была и. о. министра, которым стала после отставки Натальи Рудаковой, получившей должность еще во время губернаторства Романа Старовойта.

Сегодня был назначен врио советника губернатора Курской области на общественных началах Александр Терновцов.

Ульяна Ларионова