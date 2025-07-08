И. о. курского министра финансов Людмила Гапонова покидает свой пост

С 11 июля пост заместителя министра финансов и бюджетного контроля Курской области покидает Людмила Гапонова. С 4 апреля она исполняла обязанности руководителя ведомства. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Гапонова работает в министерстве финансов региона с 1998 года

Фото: правительство Курской области Людмила Гапонова работает в министерстве финансов региона с 1998 года

Фото: правительство Курской области

Госпожа Гапонова приняла такое решение по собственному желанию. Кто займет ее место, не уточняется.

Людмиле Гапоновой 45 лет. В 2003 году она окончила финансовый факультет Курского государственного агарного университета. Работала в министерстве финансов и бюджетного контроля с 1998 года.

Госпожа Гапонова возглавила ведомство после увольнения Инны Апонасенко с поста первого замминистра. Госпожа Апонасенко месяц была и. о. министра, которым стала после отставки Натальи Рудаковой, получившей должность еще во время губернаторства Романа Старовойта.

Алина Морозова